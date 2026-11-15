Galatasaray'da ilk yolcu belli oldu! İşte ödenecek tazminat bedeli
Galatasaray'da sezon başında transfer edilen fakat beklentileri karşılayamayan Lesley Ugochukwu ile ara transfer döneminde yollar ayrılıyor. Sözleşmenin fesih şartları ve Galatasaray'ın ödeyeceği tazminat bedeli netlik kazandı. İşte detaylar...
Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 15 Kasım 2026 14:20 Güncelleme Tarihi: 15 Kasım 2026 14:24
Yapılan anlaşmadaki ilgili madde gereği Galatasaray, sözleşmenin feshi için kulüp kasasından ödeme yapmak durumunda kalacak.
Fotomaç'ta yer alan haberde, sarı-kırmızılıların Ugochukwu'ya 2.5 milyon euro tazminat ödeyerek yollarını ayıracağı kaydedildi.
Genç futbolcu, Galatasaray formasıyla çıktığı 7 resmi karşılaşmada toplam 123 dakika sahada kalabildi.
Fransız oyuncu, sınırlı süre bulduğu bu maçlarda gol veya asist katkısı üretemedi.
Kariyerinde Rennes altyapısının yanı sıra Premier Lig'de Chelsea ve Southampton formaları da bulunan oyuncunun güncel piyasa değeri 22 milyon euro olarak değerlendiriliyor.
Ara transfer döneminde Galatasaray'dan ayrılması kesinleşen Ugochukwu'nun, kulübü Burnley'e dönmesi bekleniyor.
Bu ayrılıkla birlikte sarı-kırmızılı kulüp, devre arası transfer dönemi öncesinde orta saha rotasyonunda değişikliğe gitmiş olacak.
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