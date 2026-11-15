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Galatasaray'da ilk yolcu belli oldu! İşte ödenecek tazminat bedeli

Galatasaray'da sezon başında transfer edilen fakat beklentileri karşılayamayan Lesley Ugochukwu ile ara transfer döneminde yollar ayrılıyor. Sözleşmenin fesih şartları ve Galatasaray'ın ödeyeceği tazminat bedeli netlik kazandı. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 15 Kasım 2026 14:20 Güncelleme Tarihi: 15 Kasım 2026 14:24
Galatasaray'da ilk yolcu belli oldu! İşte ödenecek tazminat bedeli

Sezon başında kiralık olarak Galatasaray'a katılan Lesley Ugochukwu, sarı-kırmızılı ekipte gösterdiği performansla beklentilerin altında kaldı.

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Galatasaray'da ilk yolcu belli oldu! İşte ödenecek tazminat bedeli

22 yaşındaki Fransız orta saha oyuncusunun kulüpteki kariyerinin ocak ayında sona ereceği bildirildi.

Galatasaray'da ilk yolcu belli oldu! İşte ödenecek tazminat bedeli

Kulüple oyuncu arasındaki yolların kısa süre içinde ayrılması beklenirken, bu sürece dair önemli bir detay gün yüzüne çıktı.

Galatasaray'da ilk yolcu belli oldu! İşte ödenecek tazminat bedeli

Yapılan anlaşmadaki ilgili madde gereği Galatasaray, sözleşmenin feshi için kulüp kasasından ödeme yapmak durumunda kalacak.

Galatasaray'da ilk yolcu belli oldu! İşte ödenecek tazminat bedeli

Fotomaç'ta yer alan haberde, sarı-kırmızılıların Ugochukwu'ya 2.5 milyon euro tazminat ödeyerek yollarını ayıracağı kaydedildi.

Galatasaray'da ilk yolcu belli oldu! İşte ödenecek tazminat bedeli

Genç futbolcu, Galatasaray formasıyla çıktığı 7 resmi karşılaşmada toplam 123 dakika sahada kalabildi.

Galatasaray'da ilk yolcu belli oldu! İşte ödenecek tazminat bedeli

Fransız oyuncu, sınırlı süre bulduğu bu maçlarda gol veya asist katkısı üretemedi.

Galatasaray'da ilk yolcu belli oldu! İşte ödenecek tazminat bedeli

Kariyerinde Rennes altyapısının yanı sıra Premier Lig'de Chelsea ve Southampton formaları da bulunan oyuncunun güncel piyasa değeri 22 milyon euro olarak değerlendiriliyor.

Galatasaray'da ilk yolcu belli oldu! İşte ödenecek tazminat bedeli

Ara transfer döneminde Galatasaray'dan ayrılması kesinleşen Ugochukwu'nun, kulübü Burnley'e dönmesi bekleniyor.

Galatasaray'da ilk yolcu belli oldu! İşte ödenecek tazminat bedeli

Bu ayrılıkla birlikte sarı-kırmızılı kulüp, devre arası transfer dönemi öncesinde orta saha rotasyonunda değişikliğe gitmiş olacak.

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