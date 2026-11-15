Ziraat Türkiye Kupası
Anasayfa Galatasaray Fiorentina'dan flaş Christ Oulai kararı! Ara transfer döneminde...

Fiorentina'dan flaş Christ Oulai kararı! Ara transfer döneminde...

Galatasaray'da lider olarak girilen milli aranın ardından tüm gözler ara transfer dönemine çevrildi. Orta saha bölgesini güçlendirmek için çalışmalarını sürdüren sarı-kırmızılıların uzun süredir listesinde olan Christ Oulai'nin geleceği için kulübü Firentina'nın kararı belli oldu. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 15 Kasım 2026 10:56
Fiorentina'dan flaş Christ Oulai kararı! Ara transfer döneminde...

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'de oynadığı kritik Amed SK maçını 4-3 kazanarak milli araya lider girmeyi başardı.

Google'da tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Fotomac'ı favori kaynak olarak ekleyin.
Fiorentina'dan flaş Christ Oulai kararı! Ara transfer döneminde...

Sarı-kırmızılı camia şampiyonluk yolunda bu önemli avantajla moral depolarken, tüm gözler şimdiden ocak ayında açılacak olan ara transfere çevrildi.

Fiorentina'dan flaş Christ Oulai kararı! Ara transfer döneminde...

Yönetim ve teknik heyet kadroyu güçlendirmek için çalışmalarını hızlandırırken, özellikle orta saha ve hücum hattı için yıldız isimler gündeme gelmeye başladı.

Fiorentina'dan flaş Christ Oulai kararı! Ara transfer döneminde...

Bu doğrultuda listede ön plana çıkan isimlerin başında Fiorentina forması giyen Christ Oulai geliyor.

Fiorentina'dan flaş Christ Oulai kararı! Ara transfer döneminde...

Trabzonspor'da gösterdiği çıkıştan beri adı Galatasaray ile anılan genç orta saha, 2026-2027 sezonunun başında Fiorentina'nın yolunu tutmuştu.

Fiorentina'dan flaş Christ Oulai kararı! Ara transfer döneminde...

Galatasaray'ın genç oyuncuya uzun süredir bulunan ilgisi transfer söylentilerini alevlendirirken, İtalyan ekibinden ara transfer dönemi öncesi net bir karar çıktı.

Fiorentina'dan flaş Christ Oulai kararı! Ara transfer döneminde...

Sabah'ın haberine göre Fiorentina yönetimi, kadronun en önemli bir parçası olarak gördükleri Christ Oulai'yi ocak ayında kesinlikle bırakmama kararı aldı.

Fiorentina'dan flaş Christ Oulai kararı! Ara transfer döneminde...

Floransa ekibinin, gelen tekliflere kulak tıkayarak sezon sonuna kadar yıldız ismi takımda tutmak istediği dile getirildi.

Fiorentina'dan flaş Christ Oulai kararı! Ara transfer döneminde...

Fiorentina formasıyla tüm kulvarlarda toplamda 9 resmi maça çıkan genç futbolcu, şu ana kadar takımına gol veya asist katkısı veremedi.

Fiorentina'dan flaş Christ Oulai kararı! Ara transfer döneminde...

Christ Oulai'nin piyasa değeri 28 milyon euro olarak gösteriliyor.

Millilerimiz, Fransa'da zafer peşinde!
İşte Lukaku'nun son durumu!
DİĞER
Fenerbahçe Anadolu Efes maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Basketbol Süper Lig 8. Hafta
AK Parti'den Mardinlileri hedef alan Adnan Yüksel Gürüz'e tepki: Ünvanlı faşizmi kınıyoruz
Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Gabriel Sara gidiyor, devre arasında o geliyor!
Beşiktaş'a Çekyalı stoper!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
İşte Lukaku'nun son durumu! İşte Lukaku'nun son durumu! 11:41
Beşiktaş'a Çekyalı stoper! Beşiktaş'a Çekyalı stoper! 11:24
Semih Kılıçsoy'dan flaş karar! Semih Kılıçsoy'dan flaş karar! 11:11
Fiorentina'dan flaş Oulai kararı! Fiorentina'dan flaş Oulai kararı! 10:56
Beşiktaş-Bursaspor maçı bilgileri Beşiktaş-Bursaspor maçı bilgileri 10:46
F.Bahçe'ye yıldız orta saha! F.Bahçe'ye yıldız orta saha! 09:58
Daha Eski
Fırtına'ya Chelsea'den 10 numara! Fırtına'ya Chelsea'den 10 numara! 09:49
G.Saray'a müjdeli haber! Bruno Fernandes... G.Saray'a müjdeli haber! Bruno Fernandes... 09:26
Milliler Macaristan'ı farklı yendi! Milliler Macaristan'ı farklı yendi! 08:42
Spora aç mı gitmelisin, tok mu? Spora aç mı gitmelisin, tok mu? 01:39
Gabriel Sara gidiyor, devre arasında o geliyor! Gabriel Sara gidiyor, devre arasında o geliyor! 01:14
Kislyak'tan G.Saray'a transferi için açıklama! Kislyak'tan G.Saray'a transferi için açıklama! 01:14