Fiorentina'dan flaş Christ Oulai kararı! Ara transfer döneminde...
Galatasaray'da lider olarak girilen milli aranın ardından tüm gözler ara transfer dönemine çevrildi. Orta saha bölgesini güçlendirmek için çalışmalarını sürdüren sarı-kırmızılıların uzun süredir listesinde olan Christ Oulai'nin geleceği için kulübü Firentina'nın kararı belli oldu. İşte detaylar...
Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 15 Kasım 2026 10:56
Bu doğrultuda listede ön plana çıkan isimlerin başında Fiorentina forması giyen Christ Oulai geliyor.
Trabzonspor'da gösterdiği çıkıştan beri adı Galatasaray ile anılan genç orta saha, 2026-2027 sezonunun başında Fiorentina'nın yolunu tutmuştu.
Galatasaray'ın genç oyuncuya uzun süredir bulunan ilgisi transfer söylentilerini alevlendirirken, İtalyan ekibinden ara transfer dönemi öncesi net bir karar çıktı.
Sabah'ın haberine göre Fiorentina yönetimi, kadronun en önemli bir parçası olarak gördükleri Christ Oulai'yi ocak ayında kesinlikle bırakmama kararı aldı.
Floransa ekibinin, gelen tekliflere kulak tıkayarak sezon sonuna kadar yıldız ismi takımda tutmak istediği dile getirildi.
Fiorentina formasıyla tüm kulvarlarda toplamda 9 resmi maça çıkan genç futbolcu, şu ana kadar takımına gol veya asist katkısı veremedi.
Christ Oulai'nin piyasa değeri 28 milyon euro olarak gösteriliyor.
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