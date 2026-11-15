Sarı-kırmızılı camia şampiyonluk yolunda bu önemli avantajla moral depolarken, tüm gözler şimdiden ocak ayında açılacak olan ara transfere çevrildi.

Yönetim ve teknik heyet kadroyu güçlendirmek için çalışmalarını hızlandırırken, özellikle orta saha ve hücum hattı için yıldız isimler gündeme gelmeye başladı.