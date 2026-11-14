Zemin yine değişebilir

G.Saray'da eylül ayındaki milli arada değiştirilen RAMS Park'ın zemini bir kez daha elden geçirilebilir. İtalya ve Fransa maçları nedeniyle verilen milli arada RAMS Park'ın zemini yoğun bir bakıma alınırken, yeşil sahanın vereceği tepkiye göre hareket edilecek. Düzelme olursa mevcut zemin ile devam edilecek aksi halde bir kez daha zeminin yenilenmesi gündeme gelecek.