Sara'ya onay çıktı

G.Saray'daki geleceği belirsizliği koruyan Gabriel Sara'nın takımdan ayrılma ihtimali belirdi. İngiltere Premier Ligi'nden bazı takımların radarına giren Brezilyalı futbolcu için kulübe gelecek teklifler değerlendirilecek. Yönetim, 30 milyon euro'luk bir teklif gelmesi halinde Sara'nın ayrılığına izin vermeyi planlıyor.