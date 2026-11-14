İstifalar açıklandı

G.Saray'da yönetim kurulu toplantısında tartışma yaşayan İkinci Başkan Metin Öztürk ile Yönetim Kurulu Üyesi Abdullah Kavukcu'nun istifaları kabul edildi. Dün G.Saray'dan yapılan açıklamada iki ismin de istifalarını sunduğu belirtildi. Hem Metin Öztürk'e hem de Abdullah Kavukcu'ya bugüne kadar verdikleri emekler için teşekkür edildi.