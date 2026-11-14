Ziraat Türkiye Kupası
Anasayfa Galatasaray İki oyuncu tutmadı

İki oyuncu tutmadı

Son yıllarda kadrosuna kattığı kiralık oyunculardan önemli verim sağlayan G.Saray, bu sezon ise aradığını bulamadı. Leipzig'den kiralanan Bitshiabu ile Burnley'den kiralanan Lesley Ugochukwu, istedikleri forma şansını bulamadılar. İki futbolcu toplamda Süper Lig'de 144 dakika şans bulurken bunu iyi değerlendiremediler. İki oyuncunun da ocak ayında ayrılması gündemde.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 14 Kasım 2026 06:50
İki oyuncu tutmadı

Son yıllarda kadrosuna kattığı kiralık oyunculardan önemli verim sağlayan G.Saray, bu sezon ise aradığını bulamadı. Leipzig'den kiralanan Bitshiabu ile Burnley'den kiralanan Lesley Ugochukwu, istedikleri forma şansını bulamadılar. İki futbolcu toplamda Süper Lig'de 144 dakika şans bulurken bunu iyi değerlendiremediler. İki oyuncunun da ocak ayında ayrılması gündemde.

Google'da tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Fotomac'ı favori kaynak olarak ekleyin.
G.Saray eski futbolcusunu yeniden kiralayacak!
F.Bahçe'ye 45 milyon euroluk orta saha!
DİĞER
Sanat camiası bir kayıpla daha sarsıldı! Necla Uygur hayatını kaybetti!
Yeni Parti'de ilk kurultay! Özgür Özel'in PM hesabı... İmamoğlu kanadı tasfiye mi edilecek?
Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
G.Saray'da iki isitfa birden!
Belözoğlu o transferi takımın beyni yapacak!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Alperen yıldızlaştı Rockets kazandı! Alperen yıldızlaştı Rockets kazandı! 09:49
F.Bahçe'ye Belçika'dan stoper! F.Bahçe'ye Belçika'dan stoper! 09:13
Beşiktaş'ta flaş ayrılık! Beşiktaş'ta flaş ayrılık! 09:05
Mısır'da son sözü Salah söyledi! Mısır'da son sözü Salah söyledi! 01:35
Mısır'da son sözü Salah söyledi! Mısır'da son sözü Salah söyledi! 01:34
Orkun Kökçü'den flaş itiraf! Orkun Kökçü'den flaş itiraf! 01:29
Daha Eski
Belözoğlu o transferi takımın beyni yapacak! Belözoğlu o transferi takımın beyni yapacak! 01:29
G.Saray'da iki isitfa birden! G.Saray'da iki isitfa birden! 01:29
F.Bahçe'den Nathan Ake açıklaması! F.Bahçe'den Nathan Ake açıklaması! 01:29
Beşiktaş Fransa deplasmanında kazandı! Beşiktaş Fransa deplasmanında kazandı! 01:28
G.Saray De Bruyne'yi gözüne kestirdi! G.Saray De Bruyne'yi gözüne kestirdi! 01:28
Virgil van Dijk'ta flaş gelişme! Transferi... Virgil van Dijk'ta flaş gelişme! Transferi... 01:28