İki oyuncu tutmadı

Son yıllarda kadrosuna kattığı kiralık oyunculardan önemli verim sağlayan G.Saray, bu sezon ise aradığını bulamadı. Leipzig'den kiralanan Bitshiabu ile Burnley'den kiralanan Lesley Ugochukwu, istedikleri forma şansını bulamadılar. İki futbolcu toplamda Süper Lig'de 144 dakika şans bulurken bunu iyi değerlendiremediler. İki oyuncunun da ocak ayında ayrılması gündemde.