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Hedef şampiyonluk

Batrakov: “Benim için en önemli şey, kulübüm G.Saray’a yardımcı olmak, takımıma zafer kazandırmak. Şampiyonluğa ulaşmak istiyorum. İngilizce dersleri alıyorum, Türkçe de öğrenebilirim.”

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 14 Kasım 2026 06:50
Hedef şampiyonluk

Sezon başında transfer olduğu G.Saray'da harika bir performans gösteren, kısa sürede taraftarların da sevgilisi haline gelen Aleksey Batrakov, Türkiye'de şampiyonluk yaşamak istediğini söyledi. Kariyerinde profesyonel liglerde hiçbir kupası bulunmayan 21 yaşındaki Rus futbolcu, ülkesinde yaptığı açıklamada, "Benim için en önemli şey, kulübüm Galatasaray'a yardımcı olmak, takımıma zafer kazandırmak, şampiyonluğa ulaşmak. O yüzden şimdilik kişisel hedefler koymuyorum" dedi.

İLETİŞİM KURABİLİYORUM

Kişisel hedefler yerine takım odaklı hareket ettiğini ifade eden Batrakov, dil konusunda da kendisini geliştirdiğini ifade etti. İngilizce dersleri aldığını belirten başarılı futbolcu, şöyle devam etti: "İlk etapta İngilizcemi geliştirmeye odaklanıyorum. Ancak gelecekte Türkçe de öğrenebilirim. Evet, bu mümkün. İngilizce öğrenmek benim için kolay değil ancak günlük hayatta ve sahada iletişim kurabiliyorum. Haftada birkaç kez özel ders alarak kendimi geliştirmeye çalışıyorum."

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