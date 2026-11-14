Çalışmalar sürüyor

Milli maçlar nedeniyle verilen arada sarı-kırmızılılar çalışmalarını sürdürüyor. Milli takımlarında bulunan oyuncularından yoksun bir şekilde Süper Lig'deki Samsunspor maçının hazırlıklarını sürdüren sarı-kırmızılılar, dün de Kemerburgaz'da toplandı. Teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki çalışmaya, genç futbolcular da takviye edildi.