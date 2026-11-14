Çalışmalar sürüyor

Milli maçlar nedeniyle verilen arada sarı-kırmızılılar çalışmalarını sürdürüyor. Milli takımlarında bulunan oyuncularından yoksun bir şekilde Süper Lig'deki Samsunspor maçının hazırlıklarını sürdüren sarı-kırmızılılar, dün de Kemerburgaz'da toplandı. Teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki çalışmaya, genç futbolcular da takviye edildi.
DİĞER
Günün Spor ManşetleriTüm Manşetler
Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.