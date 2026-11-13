Galatasaray'ın gözü Fenerbahçe'nin yıldızında! Aslan sezon sonunu bekliyor
Galatasaray ile ilgili çok konuşulacak bir gelişme yaşandı. Sarı-kırmızılıların, ezeli rakibi Fenerbahçe'nin o yıldızını kadrosuna katmak için harekete geçtiği öğrenildi. İşte ayrıntılar... | Son dakika Galatasaray ve Fenerbahçe haberleri (GS FB spor haberi)
Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 13 Kasım 2026 06:50
İşte o futbolcu ve gündem yaratan transfer gelişmesinin detayları...
G.SARAY'DAN MERT MÜLDÜR BOMBASI!
Cimbom, Fenerbahçe'nin yıldız oyuncusu Mert Müldür ile yakından ilgileniyor.
Tecrübeli futbolcu, Fenerbahçe ile sözleşmesini uzatmaması halinde sarı-kırmızılıların sezon sonunda milli futbolcu için teklif yapması bekleniyor.
Başarılı sağ bek, 2023 yılından beri Fenerbahçe'de top koşturuyor.
Mert Müldür, 2023 yazında Sassuolo'dan 3 milyon Euro'ya sarı-lacivertli kulübe transfer olmuştu.
Bu sezon 9 maçta 348 dakika süre alan Mert Müldür, gol ya da asist katkısı yapamadı.
48 kez A Milli Takım formasını giyen yıldız oyuncu, 3 kez fileleri havalandırdı.
Güncel piyasa değeri 7 milyon euro olan yıldız oyuncu, savunmanın her bölgesinde forma giyebiliyor.
Sarı-kırmızılıların teknik direktörü Okan Buruk da milli oyuncunun transferine sıcak bakıyor.
Galatasaray'ın, Mert dışında Göztepeli Arda Okan Kurtulan için de girişimde bulunacağı gelen haberler arasında.
Sezon sonuna doğru transferin netleşmesi bekleniyor.
DİĞER
Günün Spor ManşetleriTüm Manşetler
Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.