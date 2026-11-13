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Galatasaray'ın gözü Fenerbahçe'nin yıldızında! Aslan sezon sonunu bekliyor

Galatasaray ile ilgili çok konuşulacak bir gelişme yaşandı. Sarı-kırmızılıların, ezeli rakibi Fenerbahçe'nin o yıldızını kadrosuna katmak için harekete geçtiği öğrenildi. İşte ayrıntılar... | Son dakika Galatasaray ve Fenerbahçe haberleri (GS FB spor haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 13 Kasım 2026 06:50
Galatasaray'ın gözü Fenerbahçe'nin yıldızında! Aslan sezon sonunu bekliyor

Ara transfer dönemine sayılı günler kala söylentiler daha da yüksek sesle dillendirilmeye başlandı.

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Galatasaray'ın gözü Fenerbahçe'nin yıldızında! Aslan sezon sonunu bekliyor

Süper Lig'de liderlik koltuğunda oturan Galatasaray ile ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı.

Galatasaray'ın gözü Fenerbahçe'nin yıldızında! Aslan sezon sonunu bekliyor

Takvim'in haberine göre; sarı-kırmızılılar, ezeli rakibi Fenerbahçe'den sürpriz bir ismi kadrosuna katmak için harekete geçti.

Galatasaray'ın gözü Fenerbahçe'nin yıldızında! Aslan sezon sonunu bekliyor

İşte o futbolcu ve gündem yaratan transfer gelişmesinin detayları...

Galatasaray'ın gözü Fenerbahçe'nin yıldızında! Aslan sezon sonunu bekliyor

G.SARAY'DAN MERT MÜLDÜR BOMBASI!

Cimbom, Fenerbahçe'nin yıldız oyuncusu Mert Müldür ile yakından ilgileniyor.

Galatasaray'ın gözü Fenerbahçe'nin yıldızında! Aslan sezon sonunu bekliyor

Tecrübeli futbolcu, Fenerbahçe ile sözleşmesini uzatmaması halinde sarı-kırmızılıların sezon sonunda milli futbolcu için teklif yapması bekleniyor.

Galatasaray'ın gözü Fenerbahçe'nin yıldızında! Aslan sezon sonunu bekliyor

Başarılı sağ bek, 2023 yılından beri Fenerbahçe'de top koşturuyor.

Galatasaray'ın gözü Fenerbahçe'nin yıldızında! Aslan sezon sonunu bekliyor

Mert Müldür, 2023 yazında Sassuolo'dan 3 milyon Euro'ya sarı-lacivertli kulübe transfer olmuştu.

Galatasaray'ın gözü Fenerbahçe'nin yıldızında! Aslan sezon sonunu bekliyor

Bu sezon 9 maçta 348 dakika süre alan Mert Müldür, gol ya da asist katkısı yapamadı.

Galatasaray'ın gözü Fenerbahçe'nin yıldızında! Aslan sezon sonunu bekliyor

48 kez A Milli Takım formasını giyen yıldız oyuncu, 3 kez fileleri havalandırdı.

Galatasaray'ın gözü Fenerbahçe'nin yıldızında! Aslan sezon sonunu bekliyor

Güncel piyasa değeri 7 milyon euro olan yıldız oyuncu, savunmanın her bölgesinde forma giyebiliyor.

Galatasaray'ın gözü Fenerbahçe'nin yıldızında! Aslan sezon sonunu bekliyor

Sarı-kırmızılıların teknik direktörü Okan Buruk da milli oyuncunun transferine sıcak bakıyor.

Galatasaray'ın gözü Fenerbahçe'nin yıldızında! Aslan sezon sonunu bekliyor

Galatasaray'ın, Mert dışında Göztepeli Arda Okan Kurtulan için de girişimde bulunacağı gelen haberler arasında.

Galatasaray'ın gözü Fenerbahçe'nin yıldızında! Aslan sezon sonunu bekliyor

Sezon sonuna doğru transferin netleşmesi bekleniyor.

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