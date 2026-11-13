Galatasaray'da sürpriz ayrılık kararı! Genç oyuncu isteğini yönetime iletti
Galatasaray'da bu sezon beklediği kadar forma şansı bulamayan genç oyuncu, ayrılık kararını sarı-kırmızılı yönetime iletti. Sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan isim için Süper Lig ekiplerinin devreye girdiği öğrenildi. İşte detaylar...
Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 13 Kasım 2026 14:20
Öte yandan takımdan ayrılma ihtimali olan isimler de gün geçtikçe kesinlik kazanmaya başlıyor.
Son olarak sürpriz bir ismin, Galatasaray yönetimi ile bir görüşme gerçekleştirdiği ve kararını ilettiği ortaya çıktı.
AYRILIK KARARINI İLETTİ
Fotomaç'ta yer alan habere göre Kazımcan Karataş, daha fazla süre alabileceği bir takımda forma giymek istediğini kulübe bildirdi.
23 yaşındaki sol bek, bu sezon sarı-kırmızılı formayla Trendyol Süper Lig'de 3 karşılaşmada boy gösterdi.
Kazımcan'ın bu 3 karşılaşmada toplamda 27 dakika forma şansı bulmuş olması dikkat çekti.
SÜPER LİG EKİPLERİ PEŞİNDE
Sezon sonunda Galatasaray ile olan sözleşmesinin sonuna gelecek olan Kazımcan için Süper Lig'den çok sayıda kulübün ilgisinin olduğu biliniyor.
Genç futbolcunun güncel piyasa değeri ise 2.5 milyon euro olarak gösteriliyor.
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