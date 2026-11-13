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Galatasaray'da sürpriz ayrılık kararı! Genç oyuncu isteğini yönetime iletti

Galatasaray'da bu sezon beklediği kadar forma şansı bulamayan genç oyuncu, ayrılık kararını sarı-kırmızılı yönetime iletti. Sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan isim için Süper Lig ekiplerinin devreye girdiği öğrenildi. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 13 Kasım 2026 14:20
Galatasaray'da sürpriz ayrılık kararı! Genç oyuncu isteğini yönetime iletti

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde üst üste aldığı 2 galibiyet ile ilk 24 yolunda büyük bir adım atan Galatasaray, Trendyol Süper Lig'de de zirvedeki ilerleyişini sürdürüyor.

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Galatasaray'da sürpriz ayrılık kararı! Genç oyuncu isteğini yönetime iletti

Bu sezon yarıştığı her kulvarda başarılı sonuçlar almak üzere çalışmalarını sürdüren sarı-kırmızılılarda ara transfer döneminin de hareketli geçmesi bekleniyor.

Galatasaray'da sürpriz ayrılık kararı! Genç oyuncu isteğini yönetime iletti

Mevcut kadroya yapılacak takviyelerle birlikte sezonun ikinci yarısında da bu olumlu havanın sürdürülmesi hedefleniyor.

Galatasaray'da sürpriz ayrılık kararı! Genç oyuncu isteğini yönetime iletti

Öte yandan takımdan ayrılma ihtimali olan isimler de gün geçtikçe kesinlik kazanmaya başlıyor.

Galatasaray'da sürpriz ayrılık kararı! Genç oyuncu isteğini yönetime iletti

Son olarak sürpriz bir ismin, Galatasaray yönetimi ile bir görüşme gerçekleştirdiği ve kararını ilettiği ortaya çıktı.

Galatasaray'da sürpriz ayrılık kararı! Genç oyuncu isteğini yönetime iletti

AYRILIK KARARINI İLETTİ

Fotomaç'ta yer alan habere göre Kazımcan Karataş, daha fazla süre alabileceği bir takımda forma giymek istediğini kulübe bildirdi.

Galatasaray'da sürpriz ayrılık kararı! Genç oyuncu isteğini yönetime iletti

23 yaşındaki sol bek, bu sezon sarı-kırmızılı formayla Trendyol Süper Lig'de 3 karşılaşmada boy gösterdi.

Galatasaray'da sürpriz ayrılık kararı! Genç oyuncu isteğini yönetime iletti

Kazımcan'ın bu 3 karşılaşmada toplamda 27 dakika forma şansı bulmuş olması dikkat çekti.

Galatasaray'da sürpriz ayrılık kararı! Genç oyuncu isteğini yönetime iletti

SÜPER LİG EKİPLERİ PEŞİNDE

Sezon sonunda Galatasaray ile olan sözleşmesinin sonuna gelecek olan Kazımcan için Süper Lig'den çok sayıda kulübün ilgisinin olduğu biliniyor.

Galatasaray'da sürpriz ayrılık kararı! Genç oyuncu isteğini yönetime iletti

Genç futbolcunun güncel piyasa değeri ise 2.5 milyon euro olarak gösteriliyor.

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