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Galatasaray'a Bruno Fernandes müjdesi! Ayrılığı...

Ara transferde önemli bir yıldıza Galatasaray forması giydirmek isteyen yönetim bombayı patlatmaya hazırlanıyor. Sarı kırmızılıların Bruno Fernandes'e duyduğu ilgi bitmek bilmiyor. Manchester United'daki kötü gidiş nedeniyle takımdan ayrılmak isteyen Portekizli yıldız önündeki seçenekleri değerlendiriyor. İşte transferde son durumu... | GALATASARAY HABERLERİ

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 13 Kasım 2026 06:50
Galatasaray'a Bruno Fernandes müjdesi! Ayrılığı...

Galatasaray'da son yıllarda Bruno Fernandes konusundaki istek ve arzu hiç bitmiyor.

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Galatasaray'a Bruno Fernandes müjdesi! Ayrılığı...

32 yaşına gelen dünyaca ünlü 10 numarayı daha da geç olmadan kadrosuna katmak isteyen sarı-kırmızılılar artık elini çabuk tutmak istiyor.

Galatasaray'a Bruno Fernandes müjdesi! Ayrılığı...

Yıldız futbolcunun ara dönemde ya da yazın transferi için yönetim elinden geleni yapmaya hazırlanıyor.

Galatasaray'a Bruno Fernandes müjdesi! Ayrılığı...

Bunda Bruno Fernandes'in tutumu da çok önemli bir yer tutuyor.

Galatasaray'a Bruno Fernandes müjdesi! Ayrılığı...

Manchester United'ın artık eski günlerini mumla aratması nedeniyle Fernandes ayrılmak istiyor.

Galatasaray'a Bruno Fernandes müjdesi! Ayrılığı...

AYRILIĞI KAFASINA KOYDU
Sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan Portekizli dünya yıldızı, 1 senelik opsiyon maddesini devreye sokmak istemiyor.

Galatasaray'a Bruno Fernandes müjdesi! Ayrılığı...

Böylece yazın serbest kalmak isteyen Fernandes, istediği her takıma kolayca imza atabilecek.

Galatasaray'a Bruno Fernandes müjdesi! Ayrılığı...

Ayrılık isteğini İngiliz ekibine de ileten Fernandes, şampiyonluk mücadelesi veren ve Avrupa'da da hedefleri olan bir takıma gitmek istiyor.

Galatasaray'a Bruno Fernandes müjdesi! Ayrılığı...

Premier Lig'de kümede kalma mücadelesi veren Manchester United'ı kafasında bitiren başarılı oyuncu için yönetim ocak ayında nabız yoklayacak.

Galatasaray'a Bruno Fernandes müjdesi! Ayrılığı...

LEAO ETKİSİ
Fernandes'in Portekiz Milli Takımı'ndan yakın arkadaşı olan Rafael Leao'nun da G.Saray'da forma giymesi yönetimin elini güçlendiriyor.

Galatasaray'a Bruno Fernandes müjdesi! Ayrılığı...

Yeni takımını tercih ederken bunu da göz önünde bulunduracak olan Fernandes, sarı-kırmızılı takımı önemli bir seçenek olarak görüyor.

Galatasaray'a Bruno Fernandes müjdesi! Ayrılığı...

REKOR KIRDI
Premier Lig'de kalıcı izler bırakan Bruno Fernandes, bir sezonda en fazla asist yapan oyuncu rekorunda da tek sahibi oldu.

Galatasaray'a Bruno Fernandes müjdesi! Ayrılığı...

Geçen sezon 21 gol pası kaydeden Portekizli futbolcu, bir yılda en fazla asist yapan futbolcu rekorunun sahibi oldu.

Galatasaray'a Bruno Fernandes müjdesi! Ayrılığı...

Uzaktan şutlarının yanı sıra asistleriyle de dikkat çeken Fernandes, teknik direktör Okan Buruk'un uzun süre transfer dönemindeki 1 numarası olmuştu.

Galatasaray'a Bruno Fernandes müjdesi! Ayrılığı...

YILLIK 20 MİLYON EURO KAZANIYOR
Bonuslarla birlikte Manchester United'dan senelik yaklaşık 20 milyon euro kazanan Fernandes'in benzer bir ücret talep edeceği tahmin ediliyor.

Galatasaray'a Bruno Fernandes müjdesi! Ayrılığı...

Daha önce Suudi Arabistan'dan astronomik teklifler almasına karşın bunu kabul etmediğini açıklayan Fernandes, önceliğinin hiçbir zaman maddiyat olmadığını belirtmişti.

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