Aslan’ın zorlu virajı

Milli arayı en iyi şekilde değerlendirmek isteyen G.Saray, sakatlığı bulunan Osimhen ve Leao'yu en kısa sürede sahalara döndürmek istiyor. Milli arayı bu açıdan iyi değerlendirmek isteyen sarı-kırmızılı takımı ardından oldukça zorlu bir süreç bekliyor. G.Saray, milli ara sonrasında 29 günde Trendyol Süper Lig'de 5, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde de 2 olmak üzere 7 maç oynayacak. Oynadığı son 6 resmi karşılaşmadan da galibiyetle ayrılan Okan Buruk'un öğrencileri, seriyi sürdürmek istiyor. Sarı-kırmızılılar, bir önceki milli aradan sonra 8 maça çıkarken, burada önemli sonuçlar elde etti. Aslan, 5'i Süper Lig, 3'ü de Şampiyonlar Ligi olmak üzere oynadığı 8 karşılaşmada 7 galibiyet elde ederken, 1 kez mağlup oldu. Cimbom, ligde Kasımpaşa, G.Birliği, F.Bahçe, Konyaspor ve Amed Sportif'i mağlup ederken, Devler Ligi'nde Lille ve Stuttgart maçlarından galip ayrıldı, Barcelona'ya ise kaybetti. Şimdi de yine bir milli ara sonrasında sarı-kırmızılılar kaldığı yerden galibiyetlerine devam etmek istiyor.