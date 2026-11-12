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Transferde flaş gelişme! Noa Lang ve Galatasaray...

İtalyan ekibi Napoli'de taraftarlarla kriz yaşayan Noa Lang'ın ara transfer döneminde takımdan ayrılması bekleniyor. Porto ve Lazio maçlarındaki olaylar sonrası gözden düşen Hollandalı futbolcunun en büyük taliplerinin Galatasaray ve Genoa olduğu belirtilirken, Napoli'nin de bonservis bedelinde indirime gitmeye hazır olduğu öğrenildi. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 12 Kasım 2026 12:12 Güncelleme Tarihi: 12 Kasım 2026 12:13
Transferde flaş iddia! Noa Lang ve Galatasaray...

Napoli'de forma giyen Noa Lang ile taraftarlar arasındaki gerilim tırmanmaya devam ediyor.

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Transferde flaş iddia! Noa Lang ve Galatasaray...

Hollandalı futbolcu, Porto deplasmanında alınan 4-1'lik ağır yenilgi sonrası sahadan tribündeki taraftarları selamlamadan ayrılarak tepkilerin odağı haline gelmişti.

Transferde flaş iddia! Noa Lang ve Galatasaray...

Son olarak oynanan Lazio maçında ise takımın en etkili isimlerinden olan yıldız oyuncu, içeri çevirdiği topla Pedraza'nın golü kendi kalesine atmasına sebep olmuştu.

Transferde flaş iddia! Noa Lang ve Galatasaray...

Bu golün ardından Noa Lang, taraftarlara dönerek ellerini kulaklarına götürmüştü.

Transferde flaş iddia! Noa Lang ve Galatasaray...

İtalyan basınına göre bu hareketin ardından Noa Lang ve taraftarlar arasındaki ilişki büyük ölçüde koptu.

Transferde flaş iddia! Noa Lang ve Galatasaray...

Maçın ardından yıldız oyuncu, ağır tezahüratlar eşliğinde sahadan ilk ayrılan isim olmuştu.

Transferde flaş iddia! Noa Lang ve Galatasaray...

Napoli'ye yakın kaynaklar bu gelişmelerin ardından kulübün ara transfer döneminde oyuncuyla yollarını ayırmak istediğini ve bonservisinde indirime gideceğini belirtti.

Transferde flaş iddia! Noa Lang ve Galatasaray...

Yıldız oyuncuyu transfer etmek isteyen kulüplerin başında Galatasaray geliyor.

Transferde flaş iddia! Noa Lang ve Galatasaray...

Transferde Galatasaray'ın en büyük rakibinin Genoa olduğu dile getirildi. Oyuncuyla ilgilenen kulüpler arasında Ajax ve Atalanta'da bulunuyor.

Transferde flaş iddia! Noa Lang ve Galatasaray...

Napoli'nin yıldız oyuncuyu 15-20 milyon euro arasında bir ücrete satmayı kabul edebileceği belirtildi. Piyasa değeri 20 milyon euro olan Noa Lang'ın Napoli ile 2030 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

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