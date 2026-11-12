Transferde flaş gelişme! Noa Lang ve Galatasaray...
İtalyan ekibi Napoli'de taraftarlarla kriz yaşayan Noa Lang'ın ara transfer döneminde takımdan ayrılması bekleniyor. Porto ve Lazio maçlarındaki olaylar sonrası gözden düşen Hollandalı futbolcunun en büyük taliplerinin Galatasaray ve Genoa olduğu belirtilirken, Napoli'nin de bonservis bedelinde indirime gitmeye hazır olduğu öğrenildi. İşte detaylar...
Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 12 Kasım 2026 12:12 Güncelleme Tarihi: 12 Kasım 2026 12:13
Bu golün ardından Noa Lang, taraftarlara dönerek ellerini kulaklarına götürmüştü.
İtalyan basınına göre bu hareketin ardından Noa Lang ve taraftarlar arasındaki ilişki büyük ölçüde koptu.
Maçın ardından yıldız oyuncu, ağır tezahüratlar eşliğinde sahadan ilk ayrılan isim olmuştu.
Napoli'ye yakın kaynaklar bu gelişmelerin ardından kulübün ara transfer döneminde oyuncuyla yollarını ayırmak istediğini ve bonservisinde indirime gideceğini belirtti.
Yıldız oyuncuyu transfer etmek isteyen kulüplerin başında Galatasaray geliyor.
Transferde Galatasaray'ın en büyük rakibinin Genoa olduğu dile getirildi. Oyuncuyla ilgilenen kulüpler arasında Ajax ve Atalanta'da bulunuyor.
Napoli'nin yıldız oyuncuyu 15-20 milyon euro arasında bir ücrete satmayı kabul edebileceği belirtildi. Piyasa değeri 20 milyon euro olan Noa Lang'ın Napoli ile 2030 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.
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