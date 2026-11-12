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Seferberlik zamanı

Sakatlıkları bulunan Osimhen ile Rafael Leao için sarı-kırmızılı kulüpte yoğun bir çalışma yapılıyor. Sağlık kurulu, iki oyuncuyu da en kısa sürede sahalara döndürmek istiyor

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 12 Kasım 2026 06:50
Seferberlik zamanı

Bu sezon sakatlıklardan yana bir türlü yüzü gülmeyen G.Saray'da, Victor Osimhen ve Rafael Leao'nun son yaşadığı sakatlıklar teknik heyetin canını sıktı. Wilfried Singo'nun da iyileşmesinin ardından kısa bir süre tam kadro çalışan G.Saray'da önce Victor Osimhen, ardından da Rafael Leao sakatlık yaşamıştı. Victor Osimhen, kulüp doktoru Yener İnce tarafından başarılı bir operasyon geçirirken, tedavisine de hemen başlandı. Rafael Leao'yu da yoğun bir tedavi programı bekliyor.

PORTEKİZ'DE BAŞLADI

Portekiz Milli Takımı'na davet edilen Leao, tedavisine burada başlayacak. 27 yaşındaki kanat oyuncusu önce burada muayene edilecek. G.Saray sağlık heyeti, her türlü bilgiyi Portekizli meslektaşları ile paylaşırken, milli ara sonrasında iki futbolcunun da tedavilerine yoğunluk verilecek. İki futbolcunun da kasım ayında forma giymesi beklenmezken, milli ara sonrasındaki tedavi sürecine göre bu sürenin kısalma ihtimali de belirdi. Teknik direktör Okan Buruk da süreci yakından takip ediyor.

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