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Khannouss ısrarı

Galatasaray'da rota yeniden Faslı futbolcuya çevrildi. SKY'ın haberine göre sarı-kırmızılılar geçen yıl transferini bitiremediği 22 yaşındaki 10 numara için Stuttgart ile bir kez daha temasa geçecek. Alman ekibinin beklentisi ise 40 milyon euro.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 12 Kasım 2026 06:50
Khannouss ısrarı

Transfer çalışmalarına ara vermeden devam eden Galatasaray ocak ayında önemli bir takviye yapmaya hazırlanıyor. Hedefteki isim geçen yaz döneminde de gündeme gelen Stuttgart'ın Faslı futbolcusu Bilal El Khannouss. Galatasaray yazın da oyuncu transfer etmek istemiş ancak Alman ekibi kabul etmemişti. Alman basınına göre Stuttgart şimdi futbolcusunu göndermeye sıcak bakıyor. Bu gelişme üzerine Galatasaray yönetimi harekete geçme kararı aldı.

40 MİLYON EURO

Hem on numaralı pozisyonda oynayabilen hem de iki kanatta da forma giyen 22 yaşındaki futbolcunun kulübünden ayrılma ihtimali bulunuyor. Çok yönlü oyuncuları beğendiği bilinen teknik direktör Okan Buruk, yıldız ismin transferine onay verdi. SKY'ın haberine göre geçen yaz görüşmeleri reddeden Stuttgart ocak ayında 40 milyon Euro'yu kabul edecek. Bu gelişme üzerine harekete geçme kararı alan Galatasaray yönetimi ara dönemde gaza basacak. Futbolcunun da parçalı formayı giymeye sıcak baktığı öğrenildi.

SADECE GALATASARAY

Faslı futbolcu, Rams Park'ta oynanan ve temsilcimizin 2-0 kazandığı Şampiyonlar Ligi maçı sonrasında Galatasaray'a yeşil ışık yakmıştı. 22 yaşındaki yıldız, Türkiye'ye transfer olursa sadece Galatasaray forması giyeceğini ifade ederek, "İnşallah beni Türkiye'de görürsünüz. Ama şunu söylemeliyim: Sadece Galatasaray'da oynarım" demişti.

OKAN BURUK İTİRAF ETMİŞTİ

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk da El Khannouss'i daha önce istediklerini itiraf etmişti. Stuttgart maçı sonrasında konuşan Buruk, "Transfer döneminde Ermedin Demirovic ve El Khannouss'u takip ettik. Onların çok iyi oyuncuları var ama bizimkiler de harika" ifadelerini kullanmıştı.

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