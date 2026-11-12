Galatasaray'da çifte veda! 145 dakikaya 50 milyon euro
Devre arasında ilk 11'e doğrudan katkı sağlayabilecek isimler ile kadrosunu güçlendirmek isteyen Galatasaray, öte yandan beklentilerin altında kalan isimler ile yollarını ayırmaya hazırlanıyor. Bu doğrultuda sarı-kırmızılılarda iki isim ön plana çıkıyor. Toplamda 145 dakika sahada kalan iki oyuncunun satın alma opsiyonlarının toplam maliyeti ise 50 milyon euro. İşte detaylar...
Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 12 Kasım 2026 12:19
ÇİFTE VEDA PLANI
Bu doğrultuda yaz döneminde kiralık olarak kadroya katılan Lesley Ugochukwu ve Bitshiabu ön plana çıkıyor.
TRT Spor'da servis edilen habere göre; iki oyuncunun performansları teknik ekipten geçer not alamadı.
Galatasaray, hem oyuncu hem de kulüp tarafıyla anlaşma sağlayarak kiralık sözleşmeleri feshetmek istiyor.
Sezon başında Burnley'den kiralanan Ugochukwu, 22.5 milyon euro'luk satın alma opsiyonuna sahip.
Fransız futbolcu, bu sezon sarı-kırmızılı forma ile çıktığı 7 resmi maçta yalnızca 123 dakika sahada kalabildi.
Leipzig'den kiralanan Bitshiabu ise geldiği günden bu yana yalnızca TÜMOSAN Konyaspor deplasmanında 22 dakika forma giydi.
21 yaşındaki futbolcunun 28 milyon euro'luk şarta bağlı satın alma opsiyonu bulunuyor.
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