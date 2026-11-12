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Galatasaray'da çifte veda! 145 dakikaya 50 milyon euro

Devre arasında ilk 11'e doğrudan katkı sağlayabilecek isimler ile kadrosunu güçlendirmek isteyen Galatasaray, öte yandan beklentilerin altında kalan isimler ile yollarını ayırmaya hazırlanıyor. Bu doğrultuda sarı-kırmızılılarda iki isim ön plana çıkıyor. Toplamda 145 dakika sahada kalan iki oyuncunun satın alma opsiyonlarının toplam maliyeti ise 50 milyon euro. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 12 Kasım 2026 12:19
Galatasaray'da çifte veda! 145 dakikaya 50 milyon euro

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde yükselen grafiği ile dikkat çeken, Trendyol Süper Lig'de ise gözünü üst üste 5. şampiyonluğa diken Galatasaray'da devre arası planları netleşiyor.

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Galatasaray'da çifte veda! 145 dakikaya 50 milyon euro

Sarı-kırmızılı ekipte ara transfer döneminde takviye yapılacak bölgeler ve ilk 11'de katkı sağlayabilecek isimler büyük bir titizlikle belirleniyor.

Galatasaray'da çifte veda! 145 dakikaya 50 milyon euro

Öte yandan mali yükü azaltmak isteyen yönetim, vedalaşılacak futbolcular için de harekete geçti.

Galatasaray'da çifte veda! 145 dakikaya 50 milyon euro

ÇİFTE VEDA PLANI

Bu doğrultuda yaz döneminde kiralık olarak kadroya katılan Lesley Ugochukwu ve Bitshiabu ön plana çıkıyor.

Galatasaray'da çifte veda! 145 dakikaya 50 milyon euro

TRT Spor'da servis edilen habere göre; iki oyuncunun performansları teknik ekipten geçer not alamadı.

Galatasaray'da çifte veda! 145 dakikaya 50 milyon euro

Galatasaray, hem oyuncu hem de kulüp tarafıyla anlaşma sağlayarak kiralık sözleşmeleri feshetmek istiyor.

Galatasaray'da çifte veda! 145 dakikaya 50 milyon euro

Sezon başında Burnley'den kiralanan Ugochukwu, 22.5 milyon euro'luk satın alma opsiyonuna sahip.

Galatasaray'da çifte veda! 145 dakikaya 50 milyon euro

Fransız futbolcu, bu sezon sarı-kırmızılı forma ile çıktığı 7 resmi maçta yalnızca 123 dakika sahada kalabildi.

Galatasaray'da çifte veda! 145 dakikaya 50 milyon euro

Leipzig'den kiralanan Bitshiabu ise geldiği günden bu yana yalnızca TÜMOSAN Konyaspor deplasmanında 22 dakika forma giydi.

Galatasaray'da çifte veda! 145 dakikaya 50 milyon euro

21 yaşındaki futbolcunun 28 milyon euro'luk şarta bağlı satın alma opsiyonu bulunuyor.

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