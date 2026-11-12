SICAK BAKIYOR İlk iş olarak Rus futbolcunun menajeri Vladimir Kuzmichev, İstanbul'a davet edilmişti. Kuzmichev de yaptığı açıklamada Galatasaray yönetiminin kendisini İstanbul'a davet ettiğini ve görüşme yapacaklarını ifade etmişti.

Milli aradan sonra İstanbul'a gelecek olan Kuzmichev hem Aston Villa maçını tribünden seyredecek hem de Galatasaray yönetimiyle yeni bir sözleşme için görüşmelere başlayacak. Yapılacak görüşmelerde hem Batrakov'a zam teklif edilecek, hem de serbest kalma maddesi güncellenecek.