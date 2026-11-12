Galatasaray'da Batrakov planı! Sözleşmesi...
Sergilediği performansla Avrupa devlerini peşine takan Aleksey Batrakov'u elinde tutmak isteyen Galatasaray, milli aranın ardından resmi adımları atmaya hazırlanıyor. Sarı-kırmızılı yönetim, Rus yıldızın sözleşme şartlarını ve serbest kalma maddesini güncellemeyi planlıyor. İşte detaylar...
Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 12 Kasım 2026 09:17
SICAK BAKIYOR
İlk iş olarak Rus futbolcunun menajeri Vladimir Kuzmichev, İstanbul'a davet edilmişti. Kuzmichev de yaptığı açıklamada Galatasaray yönetiminin kendisini İstanbul'a davet ettiğini ve görüşme yapacaklarını ifade etmişti.
Milli aradan sonra İstanbul'a gelecek olan Kuzmichev hem Aston Villa maçını tribünden seyredecek hem de Galatasaray yönetimiyle yeni bir sözleşme için görüşmelere başlayacak. Yapılacak görüşmelerde hem Batrakov'a zam teklif edilecek, hem de serbest kalma maddesi güncellenecek.
RUSYA'DA EN BÜYÜK GÖZDE
Batrakov'un sergilediği performans ülkesinde de büyük bir ilgi ve mutlulukla takip ediliyor. Rusya Mlli Takımı'na katılan Batrakov, burada en fazla ilgi gösterilen isim oldu.
Takım arkadaşları bile Batrokov'a "Türk" ya da "Sultan" diye seslenirken, attığı her adım yakından takip ediliyor.
TÜRKÇE ÖĞRENİYOR
Aleksey Batrakov bir yandan İngilizce dersleri alırken, bir yandan da Türkçe öğrenmeye çalışıyor. Batrakov'un menajeri Kuzmichev yaptığı açıklamada, "Aleksey Türkçe öğrenmek istiyor. İleride Türkçe konuşmak istiyor" ifadelerini kullanarak oyuncunun Türkiye'de gelecek planları yaptığı ifade etti.
Genç yıldızın güncel piyasa değeri 28 milyon euro olarak gösteriliyor.
Aleksey Batrakov, bu sezon Galatasaray formasıyla toplamda çıktığı 13 maçta takımına 6 gol ve 4 asistlik katkı sağladı.
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