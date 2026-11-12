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Galatasaray'da Batrakov planı! Sözleşmesi...

Sergilediği performansla Avrupa devlerini peşine takan Aleksey Batrakov'u elinde tutmak isteyen Galatasaray, milli aranın ardından resmi adımları atmaya hazırlanıyor. Sarı-kırmızılı yönetim, Rus yıldızın sözleşme şartlarını ve serbest kalma maddesini güncellemeyi planlıyor. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 12 Kasım 2026 09:17
Galatasaray'da Batrakov planı! Sözleşmesi...

Galatasaray'da Victor Osimhen'den sonra bir yıldız daha doğdu. Sezon başında Rus ekibi Lokomotiv Moskova'dan 25 milyon euro bonservis bedeli karşılığında transfer edilen Batrakov, kısa süre içerisinde gösterdiği performansla bütün dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.

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Galatasaray'da Batrakov planı! Sözleşmesi...

Avrupa devlerinin ilgisini çeken 21 yaşındaki Rus futbolcu scout ekiplerini peşine taktı. Bu gelişmeler üzerine Galatasaray yönetimi de önlem almak için harekete geçiyor.

Galatasaray'da Batrakov planı! Sözleşmesi...

Batrakov'un sözleşmesinde yer alan 55 milyon Euro'luk serbest kalma maddesi gözden geçirilecek.

Galatasaray'da Batrakov planı! Sözleşmesi...

SICAK BAKIYOR

İlk iş olarak Rus futbolcunun menajeri Vladimir Kuzmichev, İstanbul'a davet edilmişti. Kuzmichev de yaptığı açıklamada Galatasaray yönetiminin kendisini İstanbul'a davet ettiğini ve görüşme yapacaklarını ifade etmişti.

Galatasaray'da Batrakov planı! Sözleşmesi...

Milli aradan sonra İstanbul'a gelecek olan Kuzmichev hem Aston Villa maçını tribünden seyredecek hem de Galatasaray yönetimiyle yeni bir sözleşme için görüşmelere başlayacak. Yapılacak görüşmelerde hem Batrakov'a zam teklif edilecek, hem de serbest kalma maddesi güncellenecek.

Galatasaray'da Batrakov planı! Sözleşmesi...

RUSYA'DA EN BÜYÜK GÖZDE

Batrakov'un sergilediği performans ülkesinde de büyük bir ilgi ve mutlulukla takip ediliyor. Rusya Mlli Takımı'na katılan Batrakov, burada en fazla ilgi gösterilen isim oldu.

Galatasaray'da Batrakov planı! Sözleşmesi...

Takım arkadaşları bile Batrokov'a "Türk" ya da "Sultan" diye seslenirken, attığı her adım yakından takip ediliyor.

Galatasaray'da Batrakov planı! Sözleşmesi...

TÜRKÇE ÖĞRENİYOR

Aleksey Batrakov bir yandan İngilizce dersleri alırken, bir yandan da Türkçe öğrenmeye çalışıyor. Batrakov'un menajeri Kuzmichev yaptığı açıklamada, "Aleksey Türkçe öğrenmek istiyor. İleride Türkçe konuşmak istiyor" ifadelerini kullanarak oyuncunun Türkiye'de gelecek planları yaptığı ifade etti.

Galatasaray'da Batrakov planı! Sözleşmesi...

Genç yıldızın güncel piyasa değeri 28 milyon euro olarak gösteriliyor.

Galatasaray'da Batrakov planı! Sözleşmesi...

Aleksey Batrakov, bu sezon Galatasaray formasıyla toplamda çıktığı 13 maçta takımına 6 gol ve 4 asistlik katkı sağladı.

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