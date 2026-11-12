Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında sahasında Amed Sportif Faaliyetler ile karşı karşıya geldi. Sarı-kırmızılılar zorlu mücadeleyi 3-0 kazanırken karşılaşmaya damga vuran o anların arka planı ortaya çıktı.

Sarı-kırmızılı oyuncular, Rafael Leao'nun kaydettiği golün ardından hep birlikte köşe bayrağına koşarak formalarıyla yüzünü kapattıkları dikkat çekici bir gol sevincine imza atmıştı.

O gol sevinci, Ismail Jakobs'un magazincilere yakaladığı anda yapmış olduğu bir hareket ile ilişkilendirilirken Galatasaray, resmi sosyal medya hesapları üzerinden oyuncuların o gol sevincini gerçekleştirme kararı aldığı anları paylaştı.

İŞTE O PAYLAŞIM