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Galatasaray paylaştı! O gol sevincinin hikayesi...

Galatasaray, Amed Sportif Faaliyetler karşılaşmasında Rafael Leao'nun kaydettiği golün ardından gerçekleştirilen o gol sevincinin arka planını paylaştı. İşte sarı-kırmızılı oyuncuların Ismail Jakobs ile ilişkilendirilen o gol sevincini yapmaya karar verdikleri an...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 12 Kasım 2026 16:28 Güncelleme Tarihi: 12 Kasım 2026 16:34
Galatasaray paylaştı! O gol sevincinin hikayesi...

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında sahasında Amed Sportif Faaliyetler ile karşı karşıya geldi. Sarı-kırmızılılar zorlu mücadeleyi 3-0 kazanırken karşılaşmaya damga vuran o anların arka planı ortaya çıktı.

Sarı-kırmızılı oyuncular, Rafael Leao'nun kaydettiği golün ardından hep birlikte köşe bayrağına koşarak formalarıyla yüzünü kapattıkları dikkat çekici bir gol sevincine imza atmıştı.

O gol sevinci, Ismail Jakobs'un magazincilere yakaladığı anda yapmış olduğu bir hareket ile ilişkilendirilirken Galatasaray, resmi sosyal medya hesapları üzerinden oyuncuların o gol sevincini gerçekleştirme kararı aldığı anları paylaştı.

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