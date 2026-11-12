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El Khannouss transferinde Galatasaray'a kötü haber! Premier Lig devi masada

Stuttgart'ın bonservis bedelinde indirime gittiği Bilal El Khannouss, Galatasaray'ın transfer gündemindeki yerini koruyor. Sarı-kırmızılılar ara transfer dönemi için hazırlık yaparken, yıldız oyuncu için Tottenham'ın da teklif yapmaya hazırlandığı ifade edildi. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 12 Kasım 2026 12:42 Güncelleme Tarihi: 12 Kasım 2026 12:43
El Khannouss transferinde Galatasaray'a kötü haber! Premier Lig devi masada

Ara transfer döneminde kadrosunu güçlendirmek isteyen Galatasaray, Stuttgart forması giyen Bilal El Khannouss'u gündeminde tutmaya devam ediyor.

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El Khannouss transferinde Galatasaray'a kötü haber! Premier Lig devi masada

Faslı futbolcunun bonservis bedelinde indirime gidilmesi, transfer yarışını hareketlendirdi.

El Khannouss transferinde Galatasaray'a kötü haber! Premier Lig devi masada

Sarı-kırmızılıların yanı sıra İngiltere Premier Lig ekiplerinden Tottenham da 22 yaşındaki oyuncuyu kadrosuna katmak için harekete geçmeye hazırlanıyor.

El Khannouss transferinde Galatasaray'a kötü haber! Premier Lig devi masada

Galatasaray, ara transfer döneminde en az 2 veya 3 takviye yapmayı hedefliyor.

El Khannouss transferinde Galatasaray'a kötü haber! Premier Lig devi masada

Stoper, orta saha ve hücum hattına transfer planlayan sarı-kırmızılılarda, hücumcu orta saha ve kanat pozisyonları için en çok öne öne çıkan isim El Khannouss oldu.

El Khannouss transferinde Galatasaray'a kötü haber! Premier Lig devi masada

Daha önce de Faslı futbolcuyla ilgilenen Galatasaray'ın, oyuncuyu yeniden transfer listesine aldığı ve gelişmeleri yakından takip ettiği belirtilmişti.

El Khannouss transferinde Galatasaray'a kötü haber! Premier Lig devi masada

STUTTGART'IN BEKLENTİSİ DÜŞTÜ

Stuttgart, daha önce Bilal El Khannouss için 65 milyon euro bonservis bedeli talep ediyordu. Ancak bu rakamın ilgilenen kulüpler tarafından yüksek bulunmasının ardından Alman ekibi, beklentisini bonuslarla birlikte 40 milyon euro seviyesine çekti.

El Khannouss transferinde Galatasaray'a kötü haber! Premier Lig devi masada

Stuttgart'ın bu bedelde bir teklif gelmesi halinde Faslı futbolcunun ayrılığına izin verebileceği ifade edildi.

El Khannouss transferinde Galatasaray'a kötü haber! Premier Lig devi masada

İngiliz basınından SportsView'de yer alan habere göre Tottenham, hücum hattındaki yaratıcılık sorununu çözmek için El Khannouss'u ideal adaylardan biri olarak görüyor. Teknik Direktör Roberto De Zerbi, Faslı yıldızı listenin başına ekledi.

El Khannouss transferinde Galatasaray'a kötü haber! Premier Lig devi masada

TOTTENHAM OCAK AYINDA HAREKETE GEÇECEK

Londra ekibinin, ocak ayında transferi sonuçlandırmak için girişimlerde bulunmayı planladığı aktarıldı.

El Khannouss transferinde Galatasaray'a kötü haber! Premier Lig devi masada

Bu sezon Bundesliga'da 9 karşılaşmada görev alan 22 yaşındaki futbolcu, 2 gol kaydetti ve 3 büyük gol fırsatı oluşturdu.

El Khannouss transferinde Galatasaray'a kötü haber! Premier Lig devi masada

GALATASARAY DA YARIŞIN İÇİNDE

Tottenham'ın transferde yalnız olmadığı belirtilirken Galatasaray'ın da Bilal El Khannouss'a ilgisinin sürdüğü kaydedildi.

El Khannouss transferinde Galatasaray'a kötü haber! Premier Lig devi masada

Sarı-kırmızılıların henüz somut bir teklif yapmadığı ancak transfer için ciddi görüşmeler gerçekleştirmeyi planladığı ifade edildi.

El Khannouss transferinde Galatasaray'a kötü haber! Premier Lig devi masada

Stuttgart'ın bonservis beklentisini 40 milyon euroya düşürmesiyle birlikte El Khannouss'un geleceğinin ara transfer döneminde netleşmesi bekleniyor.

El Khannouss transferinde Galatasaray'a kötü haber! Premier Lig devi masada

İŞTE O HABER

SportsView: Tottenham, Bilal El Khannouss'u uygun bir bonservis bedeliyle kadrosuna katabilir.

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