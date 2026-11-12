STUTTGART'IN BEKLENTİSİ DÜŞTÜ



Stuttgart, daha önce Bilal El Khannouss için 65 milyon euro bonservis bedeli talep ediyordu. Ancak bu rakamın ilgilenen kulüpler tarafından yüksek bulunmasının ardından Alman ekibi, beklentisini bonuslarla birlikte 40 milyon euro seviyesine çekti.