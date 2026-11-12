El Khannouss transferinde Galatasaray'a kötü haber! Premier Lig devi masada
Stuttgart'ın bonservis bedelinde indirime gittiği Bilal El Khannouss, Galatasaray'ın transfer gündemindeki yerini koruyor. Sarı-kırmızılılar ara transfer dönemi için hazırlık yaparken, yıldız oyuncu için Tottenham'ın da teklif yapmaya hazırlandığı ifade edildi. İşte detaylar...
Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 12 Kasım 2026 12:42 Güncelleme Tarihi: 12 Kasım 2026 12:43
Galatasaray, ara transfer döneminde en az 2 veya 3 takviye yapmayı hedefliyor.
Stoper, orta saha ve hücum hattına transfer planlayan sarı-kırmızılılarda, hücumcu orta saha ve kanat pozisyonları için en çok öne öne çıkan isim El Khannouss oldu.
Daha önce de Faslı futbolcuyla ilgilenen Galatasaray'ın, oyuncuyu yeniden transfer listesine aldığı ve gelişmeleri yakından takip ettiği belirtilmişti.
STUTTGART'IN BEKLENTİSİ DÜŞTÜ
Stuttgart, daha önce Bilal El Khannouss için 65 milyon euro bonservis bedeli talep ediyordu. Ancak bu rakamın ilgilenen kulüpler tarafından yüksek bulunmasının ardından Alman ekibi, beklentisini bonuslarla birlikte 40 milyon euro seviyesine çekti.
Stuttgart'ın bu bedelde bir teklif gelmesi halinde Faslı futbolcunun ayrılığına izin verebileceği ifade edildi.
İngiliz basınından SportsView'de yer alan habere göre Tottenham, hücum hattındaki yaratıcılık sorununu çözmek için El Khannouss'u ideal adaylardan biri olarak görüyor. Teknik Direktör Roberto De Zerbi, Faslı yıldızı listenin başına ekledi.
TOTTENHAM OCAK AYINDA HAREKETE GEÇECEK
Londra ekibinin, ocak ayında transferi sonuçlandırmak için girişimlerde bulunmayı planladığı aktarıldı.
Bu sezon Bundesliga'da 9 karşılaşmada görev alan 22 yaşındaki futbolcu, 2 gol kaydetti ve 3 büyük gol fırsatı oluşturdu.
GALATASARAY DA YARIŞIN İÇİNDE
Tottenham'ın transferde yalnız olmadığı belirtilirken Galatasaray'ın da Bilal El Khannouss'a ilgisinin sürdüğü kaydedildi.
Sarı-kırmızılıların henüz somut bir teklif yapmadığı ancak transfer için ciddi görüşmeler gerçekleştirmeyi planladığı ifade edildi.
Stuttgart'ın bonservis beklentisini 40 milyon euroya düşürmesiyle birlikte El Khannouss'un geleceğinin ara transfer döneminde netleşmesi bekleniyor.
İŞTE O HABER
SportsView: Tottenham, Bilal El Khannouss'u uygun bir bonservis bedeliyle kadrosuna katabilir.
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