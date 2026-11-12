Batrakov planı

Galatasaray'da Victor Osimhen'den sonra bir yıldız daha doğdu. Sezon başında Rus ekibi Lokomotiv Moskova'dan 25 milyon euro bonservis bedeli karşılığında transfer edilen Batrakov, kısa süre içerisinde gösterdiği performansla bütün dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Avrupa devlerinin ilgisini çeken 21 yaşındaki Rus futbolcu scout ekiplerini peşine taktı. Bu gelişmeler üzerine Galatasaray yönetimi de önlem almak için harekete geçiyor. Batrakov'un sözleşmesinde yer alan 55 milyon Euro'luk serbest kalma maddesi gözden geçirilecek.

SICAK BAKIYOR

İlk iş olarak Rus futbolcunun menajeri Vladimir Kuzmichev, İstanbul'a davet edilmişti. Kuzmichev de yaptığı açıklamada Galatasaray yönetiminin kendisini İstanbul'a davet ettiğini ve görüşme yapacaklarını ifade etmişti. Milli aradan sonra İstanbul'a gelecek olan Kuzmichev hem Aston Villa maçını tribünden seyredecek hem de Galatasaray yönetimiyle yeni bir sözleşme için görüşmelere başlayacak. Yapılacak görüşmelerde hem Batrakov'a zam teklif edilecek, hem de serbest kalma maddesi güncellenecek.

RUSYA'DA EN BÜYÜK GÖZDE

Batrakov'un sergilediği performans ülkesinde de büyük bir ilgi ve mutlulukla takip ediliyor. Rusya Mlli Takımı'na katılan Batrakov, burada en fazla ilgi gösterilen isim oldu. Takım arkadaşları bile Batrokov'a "Türk" ya da "Sultan" diye seslenirken, attığı her adım yakından takip ediliyor.

TÜRKÇE ÖĞRENİYOR

Aleksey Batrakov bir yandan İngilizce dersleri alırken, bir yandan da Türkçe öğrenmeye çalışıyor. Batrakov'un menajeri Kuzmichev yaptığı açıklamada, "Aleksey Türkçe öğrenmek istiyor. İleride Türkçe konuşmak istiyor" ifadelerini kullanarak oyuncunun Türkiye'de gelecek planları yaptığı ifade etti.