Okan Buruk'tan Beşiktaş derbisi öncesi çok konuşulacak plan!
Galatasaray'da sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Sarı-kırmızılılarda son olarak milli aradan sonra Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında oynanacak Beşiktaş derbisinin planları şimdiden yapılmaya başlandı. Son olarak teknik direktör Okan Buruk'tan dev maça özel flaş karar geldi. İşte detaylar...
Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 11 Kasım 2026 11:29 Güncelleme Tarihi: 11 Kasım 2026 11:30
Teknik direktör Okan Buruk, sezon başında yedek forvet olarak transfer edilen Deniz Gül ile görüşerek "Hazır ol" talimatı verdi.
Kendisine olan güvenini aktardı. Sadece hücumda değil, savunmada da sıkıntı var.
Cimbom'un defans hattından Davinson Sanchez, Kolombiya Milli Takımı'na katıldı.
Buruk, başarılı savunma oyuncusunu rotasyona sokmayı düşünüyor.
Deneyimli stoper, Samsun maçında dinlendirilecek.
Milli aradan geç dönecek olan Davinson aynı zamanda sarı kart sınırında.
Buruk, bir sonraki hafta oynanacak Beşiktaş derbisini düşünerek yerine Wilfried Singo'yu sahaya sürecek.
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