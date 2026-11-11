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Ziraat Türkiye Kupası
Anasayfa Galatasaray Okan Buruk'tan Beşiktaş derbisi öncesi çok konuşulacak plan!

Okan Buruk'tan Beşiktaş derbisi öncesi çok konuşulacak plan!

Galatasaray'da sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Sarı-kırmızılılarda son olarak milli aradan sonra Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında oynanacak Beşiktaş derbisinin planları şimdiden yapılmaya başlandı. Son olarak teknik direktör Okan Buruk'tan dev maça özel flaş karar geldi. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 11 Kasım 2026 11:29 Güncelleme Tarihi: 11 Kasım 2026 11:30
Okan Buruk'tan Beşiktaş derbisi öncesi çok konuşulacak plan!

Galatasaray son olarak Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında evinde Amedspor'u 4-3'lük skorla mağlup etti.

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Okan Buruk'tan Beşiktaş derbisi öncesi çok konuşulacak plan!

Alınan bu galibiyet ile Cimbom 28 puanla milli ara öncesi zirveye kurulurken yaşanılan sakatlık sorunu sarı-kırmızılı camiada moralleri bozdu.

Okan Buruk'tan Beşiktaş derbisi öncesi çok konuşulacak plan!

Cimbom'da Victor Osimhen ve Rafael Leao sakatlıkları sebebiyle bir süre forma giymeyecek.

Okan Buruk'tan Beşiktaş derbisi öncesi çok konuşulacak plan!

Teknik direktör Okan Buruk, sezon başında yedek forvet olarak transfer edilen Deniz Gül ile görüşerek "Hazır ol" talimatı verdi.

Okan Buruk'tan Beşiktaş derbisi öncesi çok konuşulacak plan!

Kendisine olan güvenini aktardı. Sadece hücumda değil, savunmada da sıkıntı var.

Okan Buruk'tan Beşiktaş derbisi öncesi çok konuşulacak plan!

Cimbom'un defans hattından Davinson Sanchez, Kolombiya Milli Takımı'na katıldı.

Okan Buruk'tan Beşiktaş derbisi öncesi çok konuşulacak plan!

Buruk, başarılı savunma oyuncusunu rotasyona sokmayı düşünüyor.

Okan Buruk'tan Beşiktaş derbisi öncesi çok konuşulacak plan!

Deneyimli stoper, Samsun maçında dinlendirilecek.

Okan Buruk'tan Beşiktaş derbisi öncesi çok konuşulacak plan!

Milli aradan geç dönecek olan Davinson aynı zamanda sarı kart sınırında.

Okan Buruk'tan Beşiktaş derbisi öncesi çok konuşulacak plan!

Buruk, bir sonraki hafta oynanacak Beşiktaş derbisini düşünerek yerine Wilfried Singo'yu sahaya sürecek.

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