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Ziraat Türkiye Kupası
Anasayfa Galatasaray Galatasaray'dan Oulai operasyonu! Teklif edilecek rakam ortaya çıktı

Galatasaray'dan Oulai operasyonu! Teklif edilecek rakam ortaya çıktı

Galatasaray, orta saha transferinde rotasını yeniden Christ Oulai'ye çevirdi. Okan Buruk'un özellikle pres gücü nedeniyle kadrosunda görmek istediği Fildişi Sahilli yıldız için Fiorentina ile masaya oturmaya hazırlanan sarı-kırmızılılar, transferde tüm şartları zorlayacak.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 11 Kasım 2026 06:50
Galatasaray'dan Oulai operasyonu! Teklif edilecek rakam ortaya çıktı

Süper Lig'de liderlik koltuğunda oturan Galatasaray, ara transfer dönemi öncesinde hedeflerini belirledi.

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Galatasaray'dan Oulai operasyonu! Teklif edilecek rakam ortaya çıktı

Leroy Sane'nin olası ayrılığında Noa Lang'ı düşünen Cimbom, orta sahasına da mutlaka takviye yapacak. Bu bölgede İlkay Gündoğan, Lesley Ugochukwu, Renato Nhaga gibi isimlerden bir türlü faydalanamayan Aslan'ın gündeminde eski göz ağrısı Christ Oulai var.

Galatasaray'dan Oulai operasyonu! Teklif edilecek rakam ortaya çıktı

Galatasaray, 20 yaşındaki oyuncuyu Trabzonspor forması giyerken de çok istemişti. Fildişi Sahilli orta saha oyuncusu "Evet" demesine rağmen Cimbom, bordomavili kulübü ikna edememişti.

Galatasaray'dan Oulai operasyonu! Teklif edilecek rakam ortaya çıktı

ÇİZMEYE ÇIKARMA YAPILACAK

Galatasaray, ara transfer dönemi yaklaşırken Christ Oulai için Fiorentina ile resmi pazarlıklara başlayacak.

Galatasaray'dan Oulai operasyonu! Teklif edilecek rakam ortaya çıktı

Cimbom, İtalyan temsilcisine 20 yaşındaki orta saha oyuncusunun bonservisi için 20 milyon euro önerecek.

Galatasaray'dan Oulai operasyonu! Teklif edilecek rakam ortaya çıktı

Mor Menekşeler bu teklife sıcak yaklaşmazsa Aslan geri adım atmayı düşünmüyor.

Galatasaray'dan Oulai operasyonu! Teklif edilecek rakam ortaya çıktı

Bu sefer de kiralama formülünü devreye sokacaklar. Galatasaray'ın Afrikalı oyuncularıyla yakın temasta olan Oulai de Fiorentina yönetimiyle görüşerek transferi için kolaylık talep edecek.

Galatasaray'dan Oulai operasyonu! Teklif edilecek rakam ortaya çıktı

Teknik direktör Okan Buruk da bu transferin gerçekleşmesini çok istiyor.

Galatasaray'dan Oulai operasyonu! Teklif edilecek rakam ortaya çıktı

BASKI İÇİN İSTİYOR
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Christ Oulai'yi 2 senedir takımında görmek istiyor.

Galatasaray'dan Oulai operasyonu! Teklif edilecek rakam ortaya çıktı

Bunun sebebi de Fildişi Sahilli futbolcunun pres kalitesi. Buruk'un oyuncularından talep ettiği şiddetli pres kavramını birebir karşılayan 20 yaşındaki futbolcu, pas kalitesiyle de öne çıkıyor. Buruk, Oulai ve Torreira'yı birlikte oynattığında rakibe nefes aldırmayacağını düşünüyor.

Galatasaray'dan Oulai operasyonu! Teklif edilecek rakam ortaya çıktı

SİNGO İLE KANKA
Cimbom'un Fildişi Sahilli savunma oyuncusu Wilfried Singo, Christ Oulai ile çok yakın arkadaş.

Galatasaray'dan Oulai operasyonu! Teklif edilecek rakam ortaya çıktı

Singo, milli takım kamplarına katıldığı zaman Oulai ile beraber takılıyor ve sık sık şakalaşıyorlar.

Galatasaray'dan Oulai operasyonu! Teklif edilecek rakam ortaya çıktı

Oulai yakın geçmişte Fildişi Milli Takımı'na katılacağı zaman Aslan'ın Nijeryalı forveti Victor Osimhen ile beraber Afrika'ya uçmuştu.

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