Leroy Sane'nin olası ayrılığında Noa Lang'ı düşünen Cimbom, orta sahasına da mutlaka takviye yapacak. Bu bölgede İlkay Gündoğan, Lesley Ugochukwu, Renato Nhaga gibi isimlerden bir türlü faydalanamayan Aslan'ın gündeminde eski göz ağrısı Christ Oulai var.