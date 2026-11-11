Galatasaray'dan Oulai operasyonu! Teklif edilecek rakam ortaya çıktı
Galatasaray, orta saha transferinde rotasını yeniden Christ Oulai'ye çevirdi. Okan Buruk'un özellikle pres gücü nedeniyle kadrosunda görmek istediği Fildişi Sahilli yıldız için Fiorentina ile masaya oturmaya hazırlanan sarı-kırmızılılar, transferde tüm şartları zorlayacak.
Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 11 Kasım 2026 06:50
ÇİZMEYE ÇIKARMA YAPILACAK
Galatasaray, ara transfer dönemi yaklaşırken Christ Oulai için Fiorentina ile resmi pazarlıklara başlayacak.
Cimbom, İtalyan temsilcisine 20 yaşındaki orta saha oyuncusunun bonservisi için 20 milyon euro önerecek.
Mor Menekşeler bu teklife sıcak yaklaşmazsa Aslan geri adım atmayı düşünmüyor.
Bu sefer de kiralama formülünü devreye sokacaklar. Galatasaray'ın Afrikalı oyuncularıyla yakın temasta olan Oulai de Fiorentina yönetimiyle görüşerek transferi için kolaylık talep edecek.
Teknik direktör Okan Buruk da bu transferin gerçekleşmesini çok istiyor.
BASKI İÇİN İSTİYOR
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Christ Oulai'yi 2 senedir takımında görmek istiyor.
Bunun sebebi de Fildişi Sahilli futbolcunun pres kalitesi. Buruk'un oyuncularından talep ettiği şiddetli pres kavramını birebir karşılayan 20 yaşındaki futbolcu, pas kalitesiyle de öne çıkıyor. Buruk, Oulai ve Torreira'yı birlikte oynattığında rakibe nefes aldırmayacağını düşünüyor.
SİNGO İLE KANKA
Cimbom'un Fildişi Sahilli savunma oyuncusu Wilfried Singo, Christ Oulai ile çok yakın arkadaş.
Singo, milli takım kamplarına katıldığı zaman Oulai ile beraber takılıyor ve sık sık şakalaşıyorlar.
Oulai yakın geçmişte Fildişi Milli Takımı'na katılacağı zaman Aslan'ın Nijeryalı forveti Victor Osimhen ile beraber Afrika'ya uçmuştu.
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