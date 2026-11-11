Galatasaray'da Sane'ye yol göründü! Yerine Okan Buruk'un eski gözdesi geliyor
Galatasaray'da ara transfer öncesi Leroy Sane dönemi sona ermesi gündemde... Beklentileri karşılayamayan Alman yıldızla yollarını ayırmayı planlayan sarı-kırmızılılar, eski gözdesi Noa Lang'ı yeniden kadrosuna katmak için harekete geçiyor. İşte transferin detayları... | GALATASARAY HABERLERİ
Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 11 Kasım 2026 06:50
Suudi Arabistan'ı istemeyen, Avrupa'da ise üst düzey takımlar tarafından tercih edilmeyen Sane'nin kariyerine ABD Ligi'nde devam etmesi bekleniyor.
Galatasaray böylece 12 milyon euroluk ödemesinden de kurtulacak. Yaz döneminde son güne kadar Cimbom'u bekleyen Noa Lang transfer edilecek.
OYNAMAYACAKSA ONU GÖTÜREYİM
Leroy Sane'nin menajerinin geçtiğimiz günlerde İstanbul'a geldiği belirtildi.
Menajerinin Galatasaraylı yöneticilerle yaptığı görüşmede "Sane düzenli forma bulamıyor.
Oynamayacaksa onu götüreyim" dediği kaydedildi.
Sarı-kırmızılı idarecilerin de "Teknik karar Okan Buruk'a aittir" cevabını verdikleri ifade edildi.
Bu arada Galatasaray'ın kanat transfer listesinde Carlos Forbs'un da adı yazıyor.
Brugge forması giyen 22 yaşındaki oyuncu bu sezon 15 maçta 5 gol attı, 7 asist yaptı. 9 büyük şans hazırladı ve 36 kilit pas attı.
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