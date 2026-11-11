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Anasayfa Galatasaray Galatasaray'da Sane'ye yol göründü! Yerine Okan Buruk'un eski gözdesi geliyor

Galatasaray'da Sane'ye yol göründü! Yerine Okan Buruk'un eski gözdesi geliyor

Galatasaray'da ara transfer öncesi Leroy Sane dönemi sona ermesi gündemde... Beklentileri karşılayamayan Alman yıldızla yollarını ayırmayı planlayan sarı-kırmızılılar, eski gözdesi Noa Lang'ı yeniden kadrosuna katmak için harekete geçiyor. İşte transferin detayları... | GALATASARAY HABERLERİ

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 11 Kasım 2026 06:50
Galatasaray'da Sane'ye yol göründü! Yerine Okan Buruk'un eski gözdesi geliyor

Galatasaray'da ara transfer dönemi hareketli geçecek.

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Galatasaray'da Sane'ye yol göründü! Yerine Okan Buruk'un eski gözdesi geliyor

Aslan, beklentilerin çok altında kalan Leroy Sane'yi göndermeyi planlıyor.

Galatasaray'da Sane'ye yol göründü! Yerine Okan Buruk'un eski gözdesi geliyor

Oyunu verimsiz, vücut dili heyecansız futbolcunun yerine geçen sezonu sarı-kırmızılı kulüpte kiralık geçiren Noa Lang düşünülüyor.

Galatasaray'da Sane'ye yol göründü! Yerine Okan Buruk'un eski gözdesi geliyor

Suudi Arabistan'ı istemeyen, Avrupa'da ise üst düzey takımlar tarafından tercih edilmeyen Sane'nin kariyerine ABD Ligi'nde devam etmesi bekleniyor.

Galatasaray'da Sane'ye yol göründü! Yerine Okan Buruk'un eski gözdesi geliyor

Galatasaray böylece 12 milyon euroluk ödemesinden de kurtulacak. Yaz döneminde son güne kadar Cimbom'u bekleyen Noa Lang transfer edilecek.

Galatasaray'da Sane'ye yol göründü! Yerine Okan Buruk'un eski gözdesi geliyor

OYNAMAYACAKSA ONU GÖTÜREYİM
Leroy Sane'nin menajerinin geçtiğimiz günlerde İstanbul'a geldiği belirtildi.

Galatasaray'da Sane'ye yol göründü! Yerine Okan Buruk'un eski gözdesi geliyor

Menajerinin Galatasaraylı yöneticilerle yaptığı görüşmede "Sane düzenli forma bulamıyor.

Galatasaray'da Sane'ye yol göründü! Yerine Okan Buruk'un eski gözdesi geliyor

Oynamayacaksa onu götüreyim" dediği kaydedildi.

Galatasaray'da Sane'ye yol göründü! Yerine Okan Buruk'un eski gözdesi geliyor

Sarı-kırmızılı idarecilerin de "Teknik karar Okan Buruk'a aittir" cevabını verdikleri ifade edildi.

Galatasaray'da Sane'ye yol göründü! Yerine Okan Buruk'un eski gözdesi geliyor

Bu arada Galatasaray'ın kanat transfer listesinde Carlos Forbs'un da adı yazıyor.

Galatasaray'da Sane'ye yol göründü! Yerine Okan Buruk'un eski gözdesi geliyor

Brugge forması giyen 22 yaşındaki oyuncu bu sezon 15 maçta 5 gol attı, 7 asist yaptı. 9 büyük şans hazırladı ve 36 kilit pas attı.

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