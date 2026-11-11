Suudi Arabistan'ı istemeyen, Avrupa'da ise üst düzey takımlar tarafından tercih edilmeyen Sane'nin kariyerine ABD Ligi'nde devam etmesi bekleniyor.

Galatasaray böylece 12 milyon euroluk ödemesinden de kurtulacak. Yaz döneminde son güne kadar Cimbom'u bekleyen Noa Lang transfer edilecek.