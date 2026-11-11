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Ziraat Türkiye Kupası
Anasayfa Galatasaray Galatasaray'da Bilal El Khannouss geri sayımı! Transferin kapısı aralandı

Galatasaray'da Bilal El Khannouss geri sayımı! Transferin kapısı aralandı

Galatasaray'ın kadrosuna katmak için girişimlerde bulunduğu Bilal El Khannouss cephesinde flaş bir gelişme yaşandı. Stuttgart, Faslı yıldız için daha önce talep ettiği 65 milyon euro'luk dev bonservis bedelinde indirime gitti. Alman basını ise sarı-kırmızılıların bu hamle sonrası transfer için düğmeye basacağını duyurdu. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 11 Kasım 2026 10:42
Galatasaray'da Bilal El Khannouss geri sayımı! Transferin kapısı aralandı

Ara transfer döneminde kadrosunu güçlendirmek isteyen Galatasaray, çalışmalarına hız verdi.

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Galatasaray'da Bilal El Khannouss geri sayımı! Transferin kapısı aralandı

Sarı-kırmızılılar, devre arasında en az 3 transfer yapmayı hedeflerken takımdan ayrılması planlanan isimler de netleşmeye başladı.

Galatasaray'da Bilal El Khannouss geri sayımı! Transferin kapısı aralandı

Sezon başında kadroya katılan El Chadaille Bitshiabu ve Lesley Ugochukwu ile yollarını ayırmayı planlayan yönetim, Leroy Sane için gelecek teklifleri de değerlendirmeye alacak.

Galatasaray'da Bilal El Khannouss geri sayımı! Transferin kapısı aralandı

GÜNDEMDEKİ İSİM EL KHANNOUSS

Galatasaray'ın ara transfer dönemindeki öncelikleri arasında stoper, orta saha ve hücum hattına takviye yapmak bulunuyor. Hücumcu orta saha ve kanat pozisyonları için gündeme gelen ilk isim ise Stuttgart forması giyen Bilal El Khannouss oldu.

Galatasaray'da Bilal El Khannouss geri sayımı! Transferin kapısı aralandı

Daha önce de Faslı futbolcuyla ilgilenen sarı-kırmızılıların, 22 yaşındaki oyuncuyu yeniden gündemine aldığı belirtildi.

Galatasaray'da Bilal El Khannouss geri sayımı! Transferin kapısı aralandı

STUTTGART'IN TALEBİ 40 MİLYON EURO

Sky De'nin haberine göre Stuttgart, Bilal El Khannouss'un transferi için 40 milyon euro bonservis bedeli talep ediyor. Alman ekibinin, bu seviyede bir teklif gelmesi halinde oyuncunun ayrılığına engel olmayacağı ifade edildi.

Galatasaray'da Bilal El Khannouss geri sayımı! Transferin kapısı aralandı

İNDİRİME GİTTİLER

Öte yandan Stuttgart, daha önce El Khannouss için 65 milyon euro talep etmiş ancak bu rakam ilgilenen kulüpler tarafından yüksek bulunmuştu. Alman ekibinin yeni bonservis beklentisi ise bonuslarla birlikte 40 milyon euroya geriledi. Galatasaray'ın da oyuncuyla ilgisini sürdürdüğü ve transfer için ciddi görüşmeler yapmayı planladığı kaydedildi.

Galatasaray'da Bilal El Khannouss geri sayımı! Transferin kapısı aralandı

EL KHANNOUSS'TAN G.SARAY MESAJI

Bilal El Khannouss, Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Stuttgart'ı sahasında 2-0 mağlup ettiği karşılaşmanın ardından geleceğine ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulunmuştu.

Galatasaray'da Bilal El Khannouss geri sayımı! Transferin kapısı aralandı

Faslı futbolcu, kendisine yöneltilen "Galatasaray'dan teklif aldın mı?" sorusuna "Allah bilir" yanıtını vermişti. "Seni Türkiye'de görür müyüz?" sorusunu ise "İnşallah, sadece Galatasaray" sözleriyle cevaplamıştı.

Galatasaray'da Bilal El Khannouss geri sayımı! Transferin kapısı aralandı

El Khannouss, ayrıca Victor Osimhen hakkında da övgü dolu ifadeler kullanarak Nijeryalı yıldızın dünya çapında bir forvet olduğunu söylemişti.

Galatasaray'da Bilal El Khannouss geri sayımı! Transferin kapısı aralandı

BURUK'TAN EL KHANNOUSS AÇIKLAMASI

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Stuttgart maçının ardından DAZN'a verdiği röportajda Bilal El Khannouss'u transfer döneminde takip ettiklerini açıklamıştı.

Galatasaray'da Bilal El Khannouss geri sayımı! Transferin kapısı aralandı

Galatasaray Gelişim Direktörü Fatih Demireli de Kicker'e verdiği röportajda sarı-kırmızılıların sezon başında Faslı futbolcuyla ilgilendiğini doğrulamıştı.

Galatasaray'da Bilal El Khannouss geri sayımı! Transferin kapısı aralandı

HOENESS'TEN OKAN BURUK'A YANIT

Stuttgart Teknik Direktörü Sebastian Hoeness ise Okan Buruk'un açıklamalarının ardından Bild'e konuştu.

Galatasaray'da Bilal El Khannouss geri sayımı! Transferin kapısı aralandı

Buruk'un El Khannouss'u takip ettiklerini söylemesi üzerine yöneltilen soruya yanıt veren Alman teknik adam, oyuncusunun Stuttgart'ta mutlu olduğunu belirterek transfer ihtimali konusunda endişe taşımadığını dile getirdi.

Galatasaray'da Bilal El Khannouss geri sayımı! Transferin kapısı aralandı

Hoeness, "Futbolda hiçbir şeyden korkmam. Endişe etmiyorum. Stuttgart'ta ne kadar mutlu olduğunu her gün görüyor ve hissediyorum" ifadelerini kullandı.

Galatasaray'da Bilal El Khannouss geri sayımı! Transferin kapısı aralandı

Okan Buruk'un açıklamalarını doğru bulmadığını da belirten Hoeness, "Okan Buruk ile tanıştım ve bende oldukça sempatik bir izlenim bıraktı ancak bir teknik direktörün başka takımların oyuncuları hakkında bu şekilde konuşmasını doğru bulmuyorum" dedi.

Galatasaray'da Bilal El Khannouss geri sayımı! Transferin kapısı aralandı

Galatasaray'ın ara transfer döneminde Bilal El Khannouss için nasıl bir yol izleyeceği merak konusu olurken, Stuttgart'ın 40 milyon Eurolara gerilemesi transfer ihtimalini güçlendirdi.

Galatasaray'da Bilal El Khannouss geri sayımı! Transferin kapısı aralandı

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