Galatasaray'da Bilal El Khannouss geri sayımı! Transferin kapısı aralandı
Galatasaray'ın kadrosuna katmak için girişimlerde bulunduğu Bilal El Khannouss cephesinde flaş bir gelişme yaşandı. Stuttgart, Faslı yıldız için daha önce talep ettiği 65 milyon euro'luk dev bonservis bedelinde indirime gitti. Alman basını ise sarı-kırmızılıların bu hamle sonrası transfer için düğmeye basacağını duyurdu. İşte detaylar...
Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 11 Kasım 2026 10:42
GÜNDEMDEKİ İSİM EL KHANNOUSS
Galatasaray'ın ara transfer dönemindeki öncelikleri arasında stoper, orta saha ve hücum hattına takviye yapmak bulunuyor. Hücumcu orta saha ve kanat pozisyonları için gündeme gelen ilk isim ise Stuttgart forması giyen Bilal El Khannouss oldu.
Daha önce de Faslı futbolcuyla ilgilenen sarı-kırmızılıların, 22 yaşındaki oyuncuyu yeniden gündemine aldığı belirtildi.
STUTTGART'IN TALEBİ 40 MİLYON EURO
Sky De'nin haberine göre Stuttgart, Bilal El Khannouss'un transferi için 40 milyon euro bonservis bedeli talep ediyor. Alman ekibinin, bu seviyede bir teklif gelmesi halinde oyuncunun ayrılığına engel olmayacağı ifade edildi.
İNDİRİME GİTTİLER
Öte yandan Stuttgart, daha önce El Khannouss için 65 milyon euro talep etmiş ancak bu rakam ilgilenen kulüpler tarafından yüksek bulunmuştu. Alman ekibinin yeni bonservis beklentisi ise bonuslarla birlikte 40 milyon euroya geriledi. Galatasaray'ın da oyuncuyla ilgisini sürdürdüğü ve transfer için ciddi görüşmeler yapmayı planladığı kaydedildi.
EL KHANNOUSS'TAN G.SARAY MESAJI
Bilal El Khannouss, Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Stuttgart'ı sahasında 2-0 mağlup ettiği karşılaşmanın ardından geleceğine ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulunmuştu.
Faslı futbolcu, kendisine yöneltilen "Galatasaray'dan teklif aldın mı?" sorusuna "Allah bilir" yanıtını vermişti. "Seni Türkiye'de görür müyüz?" sorusunu ise "İnşallah, sadece Galatasaray" sözleriyle cevaplamıştı.
El Khannouss, ayrıca Victor Osimhen hakkında da övgü dolu ifadeler kullanarak Nijeryalı yıldızın dünya çapında bir forvet olduğunu söylemişti.
BURUK'TAN EL KHANNOUSS AÇIKLAMASI
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Stuttgart maçının ardından DAZN'a verdiği röportajda Bilal El Khannouss'u transfer döneminde takip ettiklerini açıklamıştı.
Galatasaray Gelişim Direktörü Fatih Demireli de Kicker'e verdiği röportajda sarı-kırmızılıların sezon başında Faslı futbolcuyla ilgilendiğini doğrulamıştı.
HOENESS'TEN OKAN BURUK'A YANIT
Stuttgart Teknik Direktörü Sebastian Hoeness ise Okan Buruk'un açıklamalarının ardından Bild'e konuştu.
Buruk'un El Khannouss'u takip ettiklerini söylemesi üzerine yöneltilen soruya yanıt veren Alman teknik adam, oyuncusunun Stuttgart'ta mutlu olduğunu belirterek transfer ihtimali konusunda endişe taşımadığını dile getirdi.
Hoeness, "Futbolda hiçbir şeyden korkmam. Endişe etmiyorum. Stuttgart'ta ne kadar mutlu olduğunu her gün görüyor ve hissediyorum" ifadelerini kullandı.
Okan Buruk'un açıklamalarını doğru bulmadığını da belirten Hoeness, "Okan Buruk ile tanıştım ve bende oldukça sempatik bir izlenim bıraktı ancak bir teknik direktörün başka takımların oyuncuları hakkında bu şekilde konuşmasını doğru bulmuyorum" dedi.
Galatasaray'ın ara transfer döneminde Bilal El Khannouss için nasıl bir yol izleyeceği merak konusu olurken, Stuttgart'ın 40 milyon Eurolara gerilemesi transfer ihtimalini güçlendirdi.
İşte sky.de kaynaklı o haber...
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