Deniz ve Singo göreve

Sarı-kırmızılılar milli arada sakatlıklarla boğuşuyor. Victor Osimhen ve Rafael Leao sakatlıkları sebebiyle bir süre forma giymeyecek. Teknik direktör Okan Buruk, sezon başında yedek forvet olarak transfer edilen Deniz Gül ile görüşerek "Hazır ol" talimatı verdi. Kendisine olan güvenini aktardı. Sadece hücumda değil, savunmada da sıkıntı var. Cimbom'un defans hattından Davinson Sanchez, Kolombiya Milli Takımı'na katıldı. Buruk, başarılı savunma oyuncusunu rotasyona sokmayı düşünüyor. Deneyimli stoper, Samsun maçında dinlendirilecek. Milli aradan geç dönecek olan Davinson aynı zamanda sarı kart sınırında. Buruk, bir sonraki hafta oynanacak Beşiktaş derbisini düşünerek yerine Wilfried Singo'yu sahaya sürecek.