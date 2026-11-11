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Deniz ve Singo göreve

Hücumda Osimhen ve Leao sakat. Savunmada Davinson, milli takımdan geç dönecek ve sınırda. Buruk iki oyuncusuna “Hazır olun” talimatı verdi

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 11 Kasım 2026 06:50
Deniz ve Singo göreve

Sarı-kırmızılılar milli arada sakatlıklarla boğuşuyor. Victor Osimhen ve Rafael Leao sakatlıkları sebebiyle bir süre forma giymeyecek. Teknik direktör Okan Buruk, sezon başında yedek forvet olarak transfer edilen Deniz Gül ile görüşerek "Hazır ol" talimatı verdi. Kendisine olan güvenini aktardı. Sadece hücumda değil, savunmada da sıkıntı var. Cimbom'un defans hattından Davinson Sanchez, Kolombiya Milli Takımı'na katıldı. Buruk, başarılı savunma oyuncusunu rotasyona sokmayı düşünüyor. Deneyimli stoper, Samsun maçında dinlendirilecek. Milli aradan geç dönecek olan Davinson aynı zamanda sarı kart sınırında. Buruk, bir sonraki hafta oynanacak Beşiktaş derbisini düşünerek yerine Wilfried Singo'yu sahaya sürecek.

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