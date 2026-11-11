CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Anasayfa Galatasaray Başakşehir'den Galatasaraylı yıldıza transfer kancası! Devre arası...

Başakşehir'den Galatasaraylı yıldıza transfer kancası! Devre arası...

Galatasaray'da bu sezon forma bulmakta zorlanan İlkay Gündoğan hakkında dikkat çeken bir transfer iddiası gündeme geldi. Trendyol Süper Lig ekiplerinden birinin, tecrübeli futbolcuyu kadrosuna katmak için harekete geçtiği öne sürüldü. İşte detaylar... | SON DAKİKA GALATASARAY HABERLERİ

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 11 Kasım 2026 06:50
Başakşehir'den Galatasaraylı yıldıza transfer kancası! Devre arası...

Trendyol Süper Lig'de ve UEFA Şampiyonlar Ligi'nde yoluna doludizgin devam eden Galatasaray'da sıcak gelişmeler yaşanıyor.

Google'da tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Fotomac'ı favori kaynak olarak ekleyin.
Başakşehir'den Galatasaraylı yıldıza transfer kancası! Devre arası...

Sarı-kırmızılılarda lige verilen milli ara sonrası gözler transfer çalışmalarına çevrildi.

Başakşehir'den Galatasaraylı yıldıza transfer kancası! Devre arası...

Cimbom ocak ayında kadrosuna katacağı isimlerle ilgili görüşmelerine tüm hızıyla devam ediyor.

Başakşehir'den Galatasaraylı yıldıza transfer kancası! Devre arası...

Aslan'da gelecek futbolcuların yanı sıra takımdan gidecek oyuncular da büyük merak konusu olmuş durumda.

Başakşehir'den Galatasaraylı yıldıza transfer kancası! Devre arası...

Bu doğrultuda Galatasaray'ın transfer gündemine ilişkin flaş bir haber geldi.

Başakşehir'den Galatasaraylı yıldıza transfer kancası! Devre arası...

Takvim'de yer alan habere göre, sarı-kırmızılılarda forma şansı bulmakta zorlanan İlkay Gündoğan için sürpriz bir transfer iddiası gündeme geldi.

Başakşehir'den Galatasaraylı yıldıza transfer kancası! Devre arası...

İddialara göre Başakşehir, tecrübeli futbolcuyu devre arasında kadrosuna katmak için harekete geçmeyi planlıyor.

Başakşehir'den Galatasaraylı yıldıza transfer kancası! Devre arası...

2025 yazında Manchester City'den bedelsiz olarak Galatasaray'a transfer olan İlkay, sarı-kırmızılı formayla kariyerine iyi bir başlangıç yaptı.

Başakşehir'den Galatasaraylı yıldıza transfer kancası! Devre arası...

Ancak yaşadığı sakatlığın ardından eski performansını yakalayamadı.

Başakşehir'den Galatasaraylı yıldıza transfer kancası! Devre arası...

Beklentilerin altında kalan 36 yaşındaki orta saha, bu sezon da fazla süre alamadı.

Başakşehir'den Galatasaraylı yıldıza transfer kancası! Devre arası...

İlkay, Süper Lig'de 3 maçta toplam 64 dakika sahada kaldı.

Başakşehir'den Galatasaraylı yıldıza transfer kancası! Devre arası...

Şampiyonlar Ligi'nde ise 2 karşılaşmada yalnızca 10 dakika görev yaptı.

Başakşehir'den Galatasaraylı yıldıza transfer kancası! Devre arası...

Sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan deneyimli futbolcunun geleceği merak ediliyor.

F.Bahçe'den Danilo ısrarı! İşte yapılacak yeni teklif
Aslan'dan Oulai'ye dev teklif hazırlığı!
DİĞER
İrem Helvacıoğlu minik kızı Sora’nın 1’inci yaş gününü kutladı: Gökyüzü gibi sonsuz heyecanla yaşa!
Başkan Erdoğan COP31'de Liderler Zirvesi'ne ev sahipliği yapıyor! Kritik toplantı öncesi liderlerle görüştü
Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
F.Bahçe'de ayrılık! Emre Belözoğlu'nda o isme veto
G.Saray'a El Khannouss müjdesi!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Arda Güler’den örnek Fair-Play davranışı! Arda Güler’den örnek Fair-Play davranışı! 00:59
Hamilton’dan Gazze ziyareti Hamilton’dan Gazze ziyareti 00:59
Arda Güler’den örnek Fair-Play davranışı! Arda Güler’den örnek Fair-Play davranışı! 00:59
EuroCup’ta Telekom ve Tofaş galip EuroCup’ta Telekom ve Tofaş galip 00:58
Trabzon yenildi, hoca gönderildi Trabzon yenildi, hoca gönderildi 00:57
Batrakov Premier Lig'e mi gidiyor? Menajeri resmen açıkladı Batrakov Premier Lig'e mi gidiyor? Menajeri resmen açıkladı 00:11
Daha Eski
Yıldırım'dan Kuyt'a sürpriz teklif! Yeni görevi... Yıldırım'dan Kuyt'a sürpriz teklif! Yeni görevi... 00:11
Hamilton'dan Mısır ile Gazze sınır kapısına ziyaret Hamilton'dan Mısır ile Gazze sınır kapısına ziyaret 00:11
F.Bahçe'de flaş Musaba gelişmesi! F.Bahçe'de flaş Musaba gelişmesi! 00:11
Batrakov'dan çok konuşulacak sözler! F.Bahçe ve Salah... Batrakov'dan çok konuşulacak sözler! F.Bahçe ve Salah... 00:11
Batum'daki maçta yer alamayacak! Batum'daki maçta yer alamayacak! 00:11
İşte Uluslar Ligi'nin en değerli takımları! İşte Uluslar Ligi'nin en değerli takımları! 00:11