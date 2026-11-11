Başakşehir'den Galatasaraylı yıldıza transfer kancası! Devre arası...
Galatasaray'da bu sezon forma bulmakta zorlanan İlkay Gündoğan hakkında dikkat çeken bir transfer iddiası gündeme geldi. Trendyol Süper Lig ekiplerinden birinin, tecrübeli futbolcuyu kadrosuna katmak için harekete geçtiği öne sürüldü. İşte detaylar... | SON DAKİKA GALATASARAY HABERLERİ
Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 11 Kasım 2026 06:50
Aslan'da gelecek futbolcuların yanı sıra takımdan gidecek oyuncular da büyük merak konusu olmuş durumda.
Bu doğrultuda Galatasaray'ın transfer gündemine ilişkin flaş bir haber geldi.
Takvim'de yer alan habere göre, sarı-kırmızılılarda forma şansı bulmakta zorlanan İlkay Gündoğan için sürpriz bir transfer iddiası gündeme geldi.
İddialara göre Başakşehir, tecrübeli futbolcuyu devre arasında kadrosuna katmak için harekete geçmeyi planlıyor.
2025 yazında Manchester City'den bedelsiz olarak Galatasaray'a transfer olan İlkay, sarı-kırmızılı formayla kariyerine iyi bir başlangıç yaptı.
Ancak yaşadığı sakatlığın ardından eski performansını yakalayamadı.
Beklentilerin altında kalan 36 yaşındaki orta saha, bu sezon da fazla süre alamadı.
İlkay, Süper Lig'de 3 maçta toplam 64 dakika sahada kaldı.
Şampiyonlar Ligi'nde ise 2 karşılaşmada yalnızca 10 dakika görev yaptı.
Sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan deneyimli futbolcunun geleceği merak ediliyor.
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