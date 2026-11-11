İddialara göre Başakşehir, tecrübeli futbolcuyu devre arasında kadrosuna katmak için harekete geçmeyi planlıyor.

2025 yazında Manchester City'den bedelsiz olarak Galatasaray'a transfer olan İlkay, sarı-kırmızılı formayla kariyerine iyi bir başlangıç yaptı.