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Anasayfa Galatasaray Yeniden Noa Lang

Yeniden Noa Lang

Galatasaray'da Hollandalı yıldızın transferi bir kez daha gündeme geldi. İtalya'da yayın yapan Tuttomercato'ya göre Napoli taraftarı ile atışan ve gemileri yakan Noa Lang, devre arasında ayrılıyor. G.Saray geçen sezon olduğu gibi yine başarılı kanat oyuncusunu istiyor.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 10 Kasım 2026 06:50
Yeniden Noa Lang

Galatasaray'da ara transfer dönemi için çalışmalar bütün hızıyla devam ediyor. Sarı- kırmızılılar bazı isimlerle yollarını ayırmaya hazırlanırken, takıma katılacak oyuncular da şekillenmeye başladı. Yabancı kontenjanında yer açmaya hazırlanan G.Saray yönetimi, eski yıldızı Noa Lang'ı listesine dahil etti. İtalya'da yayın yapan Tuttomercato'nun haberine göre, Napoli- Lazio maçında kendi taraftarıyla tartışan Lang, ayrılığı kafasına koydu. Ocak ayında gelecek bütün teklifler değerlendirilecek.

15 MİLYON EURO

Taraftarların ıslıklarına el hareketiyle karşılık veren Noa Lang, "Sizi duyamıyorum" işaret yaptı. Bunun üzerine tepkiler daha da yükselerek arttı ve Hollandalı kanat oyuncusu ile ayrılık kararı çıktı. Tuttomercato, başta G.Saray olmak üzere Ajax, Atalanta ve Genoa'nın başarılı futbolcuyla ilgilendiğini ifade etti. Geçen sezon da devre arasında takıma katılan ve önemli bir katkı sağlayan Lang'ın transferi için ocak ayında görüşmeler başlayacak. Napoli'nin beklentisinin 15 milyon euro olduğu iddia edildi.

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