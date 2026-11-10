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Milli davet

Sarı-kırmızılılar yine bir milli arada çok sayıda oyuncusunu gönderiyor. G.Saray’da 6’sı yerli 8’i yabancı olmak üzere toplamda 14 futbolcu milli takımlarına gönderildi.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 10 Kasım 2026 06:50
Milli davet

Süper Lig'e verilen milli araya moralli bir şekilde giren G.Saray, liderliğini sürdürüyor. Kritik Amedspor galibiyetiyle birlikte zirvede 6 maçlık bir seri yakalayan sarı-kırmızılılar, milli takımlara da çok sayıda futbolcu gönderiyor. İlk olarak A Milli Takım için açıklanan kadroda 6 futbolcunun yer alacağı belirtildi. Yapılan açıklamaya göre Uğurcan, Abdülkerim, Eren, Yunus, Barış Alper ve Deniz, A Milli Takım aday kadrosuna seçildiler.

Yabancı oyunculardan ise 8 futbolcu kendi milli takımlarına davet edildi. Sallai, Leao, Lemina, Torreira, Davinson Sanchez, Ugochukwu, Nhaga ve Batrakov, 2 haftalık arada ülkelerini temsil edecekler. Portekiz'de yayın yapan O Jogo'nun haberine göre Leao'nun sakatlığı nedeniyle yaklaşık bir ay sahalardan uzak kalması bekleniyor. Oyuncu, Portekiz Milli Takımı'nın sağlık ekibi tarafından muayene edilecek.

KALE EMİN ELLERDE OLACAK

Son yıllarda A Milli Takım'ın vazgeçilmez isimlerinin başında gelen Uğurcan Çakır'ın, hem Belçika hem de Fransa maçında sahaya ilk 11'de çıkması bekleniyor.

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