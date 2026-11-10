Cevad Prekazi vefat etti

Galatasaray'ın efsane futbolcularından Cevad Prekazi hayatını kaybetti. Sarı-kırmızılılar, eski efsanesi için bir başsağlığı mesajı yayımladı.
Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 10 Kasım 2026 06:50
Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "G.Saray tarihine adını altın harflerle yazdıran, futboluyla ve karakteriyle hafızalarımızda iz bırakan Prekazi'yi kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Attığı unutulmaz gollerle, yaşattığı tarifsiz sevinçlerle bir nesli Galatasaraylı yapan Prekazi'nin adı, sarıkırmızı atan kalplerde daima yaşayacak" ifadelerini kullandı.