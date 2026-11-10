Batrakov görüşmesi

Aleksey Batrakov’un menajeri Kuzmichev, iki hafta içinde İstanbul’a gelip G.Saray yönetimi ile görüşeceğini açıkladı. Burada 55 milyon euro’luk serbest kalma maddesi konuşulacak.
Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 10 Kasım 2026 06:50
Geldiği ilk günden itibaren performansıyla G.Saraylı taraftarların yeni gözdesi haline gelen Batrakov, takımın vazgeçilmez isimlerinden birisi oldu. 21 yaşındaki futbolcu özel bir izleyici kitlesine de sahip olmaya başladı. G.Saray yönetimi de oyuncusunun sözleşmesini gözden geçirme kararı aldı. Sözleşmesinde yer alan 55 milyon euro'luk serbest kalma bedelini ortadan kaldırmak isteyen G.Saray yönetimi, Batrakov'un menajerini İstanbul'a davet etti. Taraflar ilerleyen günlerde bir görüşme yapacak. YILDIZ oyuncunun menajeri Vladimir Kuzmichev de konuyla ilgili Rus basınına konuştu. Match TV'ye açıklamalarda bulunan Kuzmichev, "Planlanmış bir seyahatim var. Önümüzdeki iki hafta içinde Alexey'i ziyaret edeceğim ve yönetimle bir görüşme planlandı. Henüz somut bir görüşme yapmadık ancak bir toplantı yapıp konuyu ele alacağız, bundan eminim. Orada bu konuyu gündeme getirebilirler" ifadelerini kullanarak görüşmenin olacağını doğruladı. Yönetim bu bedeli yükseltmek ya da kaldırmak istiyor.