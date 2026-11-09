Yeni joker Ismail Jakobs

Teknik direktör Okan Buruk, oyuncuları farklı bölgelerde kullanıp aldığı verimlerle bilinen bir teknik adam. İsmail Jakobs'tan da sol bek dışında stoperde büyük bir verim almaya başladı.
Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 09 Kasım 2026 06:50
Teknik direktör Okan Buruk, oyuncuları farklı bölgelerde kullanıp aldığı verimlerle bilinen bir teknik adam. İsmail Jakobs'tan da sol bek dışında stoperde büyük bir verim almaya başladı. Abdülkerim'in yokluğunda Davinson Sanchez'in yanında görev alan Jakobs, başarılı bir performasn sergileyip önemli bir alternatif olduğunu gösterdi.