Kislyak: Belki transferim gerçekleşir

Aleksey Batrakov'un harika performansının ardından Rus futbolunun bir başka yıldızı Kislyak'ın ismi de Süper Lig ekipleriyle anılıyor.
Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 09 Kasım 2026 06:50
Aleksey Batrakov'un harika performansının ardından Rus futbolunun bir başka yıldızı Kislyak'ın ismi de Süper Lig ekipleriyle anılıyor. Başarılı oyuncu, G.Saray ve F.Bahçe'nin kendisiyle ilgilenip ilgilenmediği ile ilgili bir soruya, "Bilmiyorum beni kimse aramadı. Kış gelsin, belki bir şeyler olur. Şimdi Batrakov da sürekli goller atıyor. Bu yüzden söylentiler daha da artıyor" dedi.