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Ziraat Türkiye Kupası
Anasayfa Galatasaray Galatasaray'ı Rafael Leao'dan üzen haber! Sahalara geri döneceği tarih...

Galatasaray'ı Rafael Leao'dan üzen haber! Sahalara geri döneceği tarih...

Galatasaray'da Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Amedspor ile oynanan maçta sakatlanan Rafael Leao ile ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor. Son olarak futbolcunun geri döneceği tarih ile ilgili olarak sarı-kırmızılı camiayı üzen haber geldi. İşte tüm detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 09 Kasım 2026 10:18
Galatasaray'ı Rafael Leao'dan üzen haber! Sahalara geri döneceği tarih...

Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Amed Sportif Faaliyetler ile karşılaşan Galatasaray, RAMS Park'ta oynanan mücadeleden 4-3'lük galibiyetle ayrılmıştı.

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Galatasaray'ı Rafael Leao'dan üzen haber! Sahalara geri döneceği tarih...

Sarı-kırmızılıların Poretkizli yıldızı Rafael Leao, maçta bir gol kaydederek, Galatasaray formasıyla iç sahadaki ilk golünü kaydetmişti.

Galatasaray'ı Rafael Leao'dan üzen haber! Sahalara geri döneceği tarih...

Karşılaşmanın 2. yarısının hemen başında sakatlanan Leao'nun yerine 50. dakikada Deniz Gül oyuna dahil olmuştu.

Galatasaray'ı Rafael Leao'dan üzen haber! Sahalara geri döneceği tarih...

Maçın ardından Leao'nun sakatlığıyla ilgili konuşan teknik direktör Okan Buruk, "Rafa'nın inşallah önemli bir şeyi yoktur. Kontroller yarın olacak. Zeminle ilgili önemli bir çalışma yaptık ama maalesef zemin toparlamadı." ifadelerini kullanmıştı.

Galatasaray'ı Rafael Leao'dan üzen haber! Sahalara geri döneceği tarih...

Leao'nun sakatlığı hakkında açıklama yapan Galatasaray, futbolcunun sağ üst arka adale grubunda ileri derecede zorlanma ve kanama tespit edildiğini açıkladı.

Galatasaray'ı Rafael Leao'dan üzen haber! Sahalara geri döneceği tarih...

Yapılan duyuruda, "Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Amed S.F. ile oynadığımız karşılaşmada sakatlanarak oyundan çıkan futbolcumuz Rafael Leão'nun bugün sponsor hastanemiz Maslak Acıbadem'de yapılan MR tetkiklerinde, sağ üst arka adale grubunda ileri derecede zorlanma ve kanama tespit edilmiş olup oyuncumuzun tedavisine başlanmıştır." ifadeleri kullanıldı.

Galatasaray'ı Rafael Leao'dan üzen haber! Sahalara geri döneceği tarih...

1 AY YOK

Milliyet'te yer alan habere göre Rafael Leao, yaklaşık 1 ay sahalardan uzak kalacak.

Galatasaray'ı Rafael Leao'dan üzen haber! Sahalara geri döneceği tarih...

BEŞİKTAŞ'A YETİŞEMEYECEK

Samsunspor ve Aston Villa karşılaşmalarında forma giyemeyecek olan sarı-kırmızılı futbolcunun, 30 Kasım'daki Beşiktaş derbisinde de oynama ihtimalinin de düşük olduğu belirtildi.

Galatasaray'ı Rafael Leao'dan üzen haber! Sahalara geri döneceği tarih...

RİZE MAÇINDA OYNAYABİLİR

Leao'nun 4 Aralık'taki Çaykur Rizespor maçına ise yetişebileceği öne sürüldü.

Galatasaray'ı Rafael Leao'dan üzen haber! Sahalara geri döneceği tarih...

PERFORMANSI

Bu sezon Galatasaray formasıyla 11 maçta görev alan Leao, 2 gol ve 1 asistlik katkı sağladı.

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