BEŞİKTAŞ'A YETİŞEMEYECEK Samsunspor ve Aston Villa karşılaşmalarında forma giyemeyecek olan sarı-kırmızılı futbolcunun, 30 Kasım'daki Beşiktaş derbisinde de oynama ihtimalinin de düşük olduğu belirtildi.