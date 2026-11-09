Galatasaray'ı Rafael Leao'dan üzen haber! Sahalara geri döneceği tarih...
Galatasaray'da Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Amedspor ile oynanan maçta sakatlanan Rafael Leao ile ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor. Son olarak futbolcunun geri döneceği tarih ile ilgili olarak sarı-kırmızılı camiayı üzen haber geldi. İşte tüm detaylar...
Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 09 Kasım 2026 10:18
Maçın ardından Leao'nun sakatlığıyla ilgili konuşan teknik direktör Okan Buruk, "Rafa'nın inşallah önemli bir şeyi yoktur. Kontroller yarın olacak. Zeminle ilgili önemli bir çalışma yaptık ama maalesef zemin toparlamadı." ifadelerini kullanmıştı.
Leao'nun sakatlığı hakkında açıklama yapan Galatasaray, futbolcunun sağ üst arka adale grubunda ileri derecede zorlanma ve kanama tespit edildiğini açıkladı.
Yapılan duyuruda, "Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Amed S.F. ile oynadığımız karşılaşmada sakatlanarak oyundan çıkan futbolcumuz Rafael Leão'nun bugün sponsor hastanemiz Maslak Acıbadem'de yapılan MR tetkiklerinde, sağ üst arka adale grubunda ileri derecede zorlanma ve kanama tespit edilmiş olup oyuncumuzun tedavisine başlanmıştır." ifadeleri kullanıldı.
1 AY YOK
Milliyet'te yer alan habere göre Rafael Leao, yaklaşık 1 ay sahalardan uzak kalacak.
BEŞİKTAŞ'A YETİŞEMEYECEK
Samsunspor ve Aston Villa karşılaşmalarında forma giyemeyecek olan sarı-kırmızılı futbolcunun, 30 Kasım'daki Beşiktaş derbisinde de oynama ihtimalinin de düşük olduğu belirtildi.
RİZE MAÇINDA OYNAYABİLİR
Leao'nun 4 Aralık'taki Çaykur Rizespor maçına ise yetişebileceği öne sürüldü.
PERFORMANSI
Bu sezon Galatasaray formasıyla 11 maçta görev alan Leao, 2 gol ve 1 asistlik katkı sağladı.
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