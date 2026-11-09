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Ziraat Türkiye Kupası
Anasayfa Galatasaray Galatasaray'da büyük kabus! Okan Buruk'un tüm keyfi kaçtı

Galatasaray'da büyük kabus! Okan Buruk'un tüm keyfi kaçtı

Galatasaray son olarak Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında evinde Amedspor'u 4-3'lük skorla mağlup etti. Alınan sonuç sarı-kırmızılı camiada yüzleri güldürürken yaşanan o gelişmeler teknik direktör Okan Buruk'un moralini bozdu. İşte tüm detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 09 Kasım 2026 06:50
Galatasaray'da büyük kabus! Okan Buruk'un tüm keyfi kaçtı

Galatasaray'da tam bütün sakatlıklar iyileşti derken son günlerde üst üste şoklar yaşandı. Üstelik takımın en yüksek değere sahip iki futbolcusu, zeminin de etkisiyle sakatlık yaşadı. Operasyon geçiren Osimhen'in ardından Amedspor mücadelesini bitiremeyen Rafal Leao'dan da kötü haber geldi.

Osimhen'in 24 Kasım'daki Aston Villa maçına yetişmesi beklenirken, Leao'nun ise 30 Kasım'daki Beşiktaş derbisine kadar oynaması beklenmiyor. Rafael Leao'nun yaşadığı sakatlığı ile ile ilgili G.Saray'dan şu açıklama geldi: "Amedspor ile oynadığımız karşılaşmada sakatlanarak oyundan çıkan futbolcumuz Rafael Leao'nun bugün sponsor hastanemiz Maslak Acıbadem'de yapılan MR tetkiklerinde, sağ üst arka adale grubunda ileri derecede zorlanma ve kanama tespit edilmiş olup oyuncumuzun tedavisine başlanmıştır."

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