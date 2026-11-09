Galatasaray'da tam bütün sakatlıklar iyileşti derken son günlerde üst üste şoklar yaşandı. Üstelik takımın en yüksek değere sahip iki futbolcusu, zeminin de etkisiyle sakatlık yaşadı. Operasyon geçiren Osimhen'in ardından Amedspor mücadelesini bitiremeyen Rafal Leao'dan da kötü haber geldi.

Osimhen'in 24 Kasım'daki Aston Villa maçına yetişmesi beklenirken, Leao'nun ise 30 Kasım'daki Beşiktaş derbisine kadar oynaması beklenmiyor. Rafael Leao'nun yaşadığı sakatlığı ile ile ilgili G.Saray'dan şu açıklama geldi: "Amedspor ile oynadığımız karşılaşmada sakatlanarak oyundan çıkan futbolcumuz Rafael Leao'nun bugün sponsor hastanemiz Maslak Acıbadem'de yapılan MR tetkiklerinde, sağ üst arka adale grubunda ileri derecede zorlanma ve kanama tespit edilmiş olup oyuncumuzun tedavisine başlanmıştır."