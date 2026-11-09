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Galatasaray'da Okan Buruk'tan bir rekor daha!

Trendyol Süper Lig’de iç sahadaki yenilmezlik serisini 41’e yükselten Galatasaray, 2017-2019 yılındaki rekorunu yineledi. Böylece Teknik Direktör Okan Buruk, sarı-kırmızılı takımın başındaki 9. rekorunu kırdı. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 09 Kasım 2026 06:50
Galatasaray'da Okan Buruk'tan bir rekor daha!

Galatasaray'ın tarihindeki en önemli milatlardan birisi artık Okan Buruk'un teknik direktörlük görevine gelmesi oldu. Sarı-kırmızılı takımla futbolculuk döneminde 7 şampiyonluk yaşayan başarılı futbol adamı, teknik direktör olarak da 4 kez mutlu sona ulaştı. Bir kez de Başakşehir ile mutlu sona ulaşan Okan Buruk, Süper Lig'in kaderini değiştiren isimlerden birisi oldu. G.Saray'da henüz 5. sezonunu yaşamasına karşın, adeta kırılmadık rekor bırakmadı. Kısa sürede G.Saray ile çok büyük işler başardı.

HEDEF YENİ KUPALAR

Son olarak elde edilen Amedspor galibiyeti ile birlikte G.Saray'da kulüp rekoru olan 41 maçlık iç sahadaki yenilmezlik serisi egale edilmiş oldu. Sarı- kırmızılılar, milli ara sonrasında evinde Samsunspor'a yenilmezse Okan Buruk bu rekorun da tek sahibi olacak. Ayrıca bu rekor Okan Buruk'un henüz 5. senesinin başında bulunduğu G.Saray'daki 9. rekoru oldu. Türkiye'de kısa sürede kırılmadık rekor bırakmayan başarılı çalıştırıcı, G.Saray'a yeni kupalar ve başarılar kazandırmak için çalışmalarını sürdürüyor.

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