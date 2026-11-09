CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Anasayfa Galatasaray Galatasaray'da Noa Lang sesleri! Transferi böyle duyurdular

Galatasaray'da Noa Lang sesleri! Transferi böyle duyurdular

Napoli'de taraftarlarla arasındaki bağlar tamamen kopma noktasına gelen Noa Lang, Ocak ayında takımdan ayrılabilir. Porto karşılaşmasının ardından yaşanan olaylar ve Lazio maçındaki tepkiler nedeniyle hedef tahtasına oturan Hollandalı yıldız için Türkiye ve İtalya'dan talipler bulunurken, Napoli'nin bonservis beklentisi de netleşti. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 09 Kasım 2026 12:03
Galatasaray'da Noa Lang sesleri! Transferi böyle duyurdular

Napoli'de forma giyen eski Galatasaraylı Noa Lang ile taraftarlar arasındaki gerilim tırmanmaya devam ediyor.

Google'da tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Fotomac'ı favori kaynak olarak ekleyin.
Galatasaray'da Noa Lang sesleri! Transferi böyle duyurdular

Hollandalı futbolcu, Porto deplasmanında alınan 4-1'lik mağlubiyetin ardından sahadan tribündeki taraftarları selamlamadan ayrılarak tepkiler odağı olmuştu.

Galatasaray'da Noa Lang sesleri! Transferi böyle duyurdular

Son olarak oynanan Lazio maçında ise takımın en etkili isimlerinden olan yıldız oyuncu, içeri çevirdiği topla Pedraza'nın golü kendi kalesine atmasına sebep olmuştu.

Galatasaray'da Noa Lang sesleri! Transferi böyle duyurdular

Bu golün ardından Noa Lang, taraftarlara dönmüş ve ellerine kulaklarına götürerek "sizi duyamıyorum" işareti yapmıştı.

Galatasaray'da Noa Lang sesleri! Transferi böyle duyurdular

İtalyan basınına göre bu hareketin ardından Noa Lang ve taraftarlar arasındaki ilişki nerdeyse tamamen koptu.

Galatasaray'da Noa Lang sesleri! Transferi böyle duyurdular

Maçın ardından yıldız oyuncu ağır tezahüratlar eşliğinde sahayı ilk terk eden isim oldu.

Galatasaray'da Noa Lang sesleri! Transferi böyle duyurdular

Tutto Mercato'nun haberine göre sadece bir tepki gösterme olayının ötesine geçen bu mesele Noa Lang'ın satılmasına yol açabilir.

Galatasaray'da Noa Lang sesleri! Transferi böyle duyurdular

Yıldız oyuncuyu transfer etmek isteyen kulüplerin başında gelen Galatasaray, teklifini Napoli'ye iletti.

Galatasaray'da Noa Lang sesleri! Transferi böyle duyurdular

Hollandalı futbolcuyla ilgilenen kulüpler arasında Ajax, Atalanta ve Genoa'da bulunuyor.

Galatasaray'da Noa Lang sesleri! Transferi böyle duyurdular

Napoli'nin yıldız oyuncuyu 15-20 milyon euro arasında bir ücrete satmayı kabul edebileceği belirtildi.

Galatasaray'da Noa Lang sesleri! Transferi böyle duyurdular

Piyasa değeri 20 milyon euro olan Noa Lang'ın Napoli ile 2030 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

Galatasaray'da Noa Lang sesleri! Transferi böyle duyurdular

İŞTE O HABER

Ömer Üründül'den Emre Belözoğlu'na uyarı!
Şampiyonluk oranlarında büyük güncelleme! İşte zirvenin favorisi
DİĞER
Marco Asensio ile İsmail Kartal arasında kriz var mı? Murat Özbostan analiz etti: Egoları da yönetmelisiniz
İklim diplomasisinin kalbi Antalya'da atıyor! Bakan Kurum'dan COP31'in açılış töreninde önemli açıklamalar
Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Batrakov için resmi sözleşme açıklaması
G.Saray'ı üzen haber! Rafael Leao...
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Beşiktaş'tan Anguissa hamlesi! Beşiktaş'tan Anguissa hamlesi! 11:24
Şampiyonluk oranlarında büyük güncelleme! İşte zirvenin favorisi Şampiyonluk oranlarında büyük güncelleme! İşte zirvenin favorisi 10:57
G.Saray'ı üzen haber! Rafael Leao... G.Saray'ı üzen haber! Rafael Leao... 10:18
Ömer Üründül'den Emre Belözoğlu'na uyarı! Ömer Üründül'den Emre Belözoğlu'na uyarı! 10:07
''Dün gece üç harika adam izledim...'' ''Dün gece üç harika adam izledim...'' 09:54
''Bu Trabzonspor, sezonu kupasız kapatmaz'' ''Bu Trabzonspor, sezonu kupasız kapatmaz'' 09:35
Daha Eski
Usta yazardan övgü dolu F.Bahçe sözleri! Usta yazardan övgü dolu F.Bahçe sözleri! 09:16
Barça Fermin Lopez ile A. Madrid'i devirdi! Barça Fermin Lopez ile A. Madrid'i devirdi! 00:58
Fiorentina ile Juventus yenişemedi Fiorentina ile Juventus yenişemedi 00:58
Barça Fermin Lopez ile A. Madrid'i devirdi! Barça Fermin Lopez ile A. Madrid'i devirdi! 00:55
Fiorentina ile Juventus yenişemedi Fiorentina ile Juventus yenişemedi 00:53
Beşiktaş evinde 3 puanı kaptı! Beşiktaş evinde 3 puanı kaptı! 00:41