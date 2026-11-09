Napoli'de forma giyen eski Galatasaraylı Noa Lang ile taraftarlar arasındaki gerilim tırmanmaya devam ediyor.

Son olarak oynanan Lazio maçında ise takımın en etkili isimlerinden olan yıldız oyuncu, içeri çevirdiği topla Pedraza'nın golü kendi kalesine atmasına sebep olmuştu.