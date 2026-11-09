Galatasaray'da Noa Lang sesleri! Transferi böyle duyurdular
Napoli'de taraftarlarla arasındaki bağlar tamamen kopma noktasına gelen Noa Lang, Ocak ayında takımdan ayrılabilir. Porto karşılaşmasının ardından yaşanan olaylar ve Lazio maçındaki tepkiler nedeniyle hedef tahtasına oturan Hollandalı yıldız için Türkiye ve İtalya'dan talipler bulunurken, Napoli'nin bonservis beklentisi de netleşti. İşte detaylar...
Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 09 Kasım 2026 12:03
Bu golün ardından Noa Lang, taraftarlara dönmüş ve ellerine kulaklarına götürerek "sizi duyamıyorum" işareti yapmıştı.
İtalyan basınına göre bu hareketin ardından Noa Lang ve taraftarlar arasındaki ilişki nerdeyse tamamen koptu.
Maçın ardından yıldız oyuncu ağır tezahüratlar eşliğinde sahayı ilk terk eden isim oldu.
Tutto Mercato'nun haberine göre sadece bir tepki gösterme olayının ötesine geçen bu mesele Noa Lang'ın satılmasına yol açabilir.
Yıldız oyuncuyu transfer etmek isteyen kulüplerin başında gelen Galatasaray, teklifini Napoli'ye iletti.
Hollandalı futbolcuyla ilgilenen kulüpler arasında Ajax, Atalanta ve Genoa'da bulunuyor.
Napoli'nin yıldız oyuncuyu 15-20 milyon euro arasında bir ücrete satmayı kabul edebileceği belirtildi.
Piyasa değeri 20 milyon euro olan Noa Lang'ın Napoli ile 2030 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.
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