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Galatasaray, Victor Osimhen’siz kazanıyor

Galatasaray son haftalarda Osimhen'siz de kazanmayı öğrendi. Nijeryalı futbolcunun yokluğunda genellikle çok zorlanan sarı-kırmızılılar, Süper Lig'in en formda ekiplerinden Amedspor karşısında önemli bir galibiyet elde etti.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 09 Kasım 2026 06:50
Galatasaray, Victor Osimhen’siz kazanıyor
Galatasaray son haftalarda Osimhen'siz de kazanmayı öğrendi. Nijeryalı futbolcunun yokluğunda genellikle çok zorlanan sarı-kırmızılılar, Süper Lig'in en formda ekiplerinden Amedspor karşısında önemli bir galibiyet elde etti. Sarı-kırmızılılar bu sezon Osimhen'in ligde forma giymediği 3 maçtaki ikinci galibiyetini elde etti.
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