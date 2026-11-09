Galatasaray, Victor Osimhen’siz kazanıyor

Galatasaray son haftalarda Osimhen'siz de kazanmayı öğrendi. Nijeryalı futbolcunun yokluğunda genellikle çok zorlanan sarı-kırmızılılar, Süper Lig'in en formda ekiplerinden Amedspor karşısında önemli bir galibiyet elde etti.
Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 09 Kasım 2026 06:50
Galatasaray son haftalarda Osimhen'siz de kazanmayı öğrendi. Nijeryalı futbolcunun yokluğunda genellikle çok zorlanan sarı-kırmızılılar, Süper Lig'in en formda ekiplerinden Amedspor karşısında önemli bir galibiyet elde etti. Sarı-kırmızılılar bu sezon Osimhen'in ligde forma giymediği 3 maçtaki ikinci galibiyetini elde etti.