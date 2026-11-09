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Aslan coştu

Oynadığı son 6 maçı da kazanmayı başaran Galatasaray, bu karşılaşmaların üçünde rakiplerine 4’er gol attı. Sarıkırmızılılar milli araya oldukça moralli bir şekilde giriyor.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 09 Kasım 2026 06:50
Aslan coştu
Türkiye'de son haftaların en formda takımı olan G.Saray, üst üste kazanmaya devam ediyor. Sarı- kırmızılılarda oynanan son maçlarda elde edilen galibiyetler yüzleri güldürmeye devam ediyor. Okan Buruk'un öğrencileri, milli ara öncesinde çıktığı 6 karşılaşmadan da galibiyetle ayrılmayı başararak önemli bir seriye imzasını attı. Bu süreçte Şampiyonlar Ligi'nde 2'de 2 yapan sarı-kırmızılılar, Süper Lig'de de 4'te 4'e imzasını attı. Böylece Cimbom iki kulvarda da hata yapmadı. Üstelik bu süreçte G.Saray'ın sergilediği üstün futbolla birlikte hücumdaki etkinlik de dikkatlerden kaçmadı. Maçların yarısında rakiplerine 4'er gol kaydeden sarı-kırmızılılar, toplam 6 karşılaşmada 17 kez rakip fileleri havalandırdı. Kalesinde ise maç başına ortalama 1 gol gören G.Saray, formunun zirvesine ulaştı. Teknik direktör Okan Buruk, özellikle milli takımlarına gidecek olan oyuncularından bu dönemde kendilerine çok iyi bakmalarını istiyor. Takımda tek hedef seriyi sürdürmek.
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