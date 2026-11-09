Aleksey Batrakov durmuyor

Lokomotiv Moskova'dan büyük umutlarla transfer edilen Aleksey Batrakov kısa sürede taraftarların sevgilisi haline geldi.
Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 09 Kasım 2026 06:50
Lokomotiv Moskova'dan büyük umutlarla transfer edilen Aleksey Batrakov kısa sürede taraftarların sevgilisi haline geldi. Attığı goller ve yaptığı asistlerin yanı sıra sakin tavırları ile de taraftarları hayran bırakıyor. Rus futbolcu, Amedspor maçını da 1 gol ve 1 asistle tamamlarken, Süper Lig'deki toplam gol sayısını 2'ye, asist sayısını ise 4'e yükseltti.