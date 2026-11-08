Villa'da sahada

Galatasaray'da Şampiyonlar Ligi'nde Stuttgart ile oynanan maçta sol dizinden sakatlanan Victor Osimhen'in MR incelemelerinde serbest fragman tespit edildiği açıklandı.

Ameliyat kararı alınan Victor Osimhen'in, kulüp doktoru Yener İnce tarafından artroskopik diz cerrahisi yöntemiyle ameliyat edildiği duyuruldu. Nijeryalı yıldız, Amed Sportif Faaliyetler karşılaşmasının kadrosunda yer almadı.

SAMSUN MAÇINDA YOK

Yaklaşık 3 hafta sahalardan uzak kalacağı tahmin edilen Osimhen için sağlık ekibi yoğun bir çalışma yürütecek. Sarıkırmızılıların öncelikli hedefi; 27 yaşındaki süper yıldızı, Şampiyonlar Ligi'nde 24 Kasım'daki Aston Villa maçına kadar hazır hale getirmek. Amed maçında oynamayan Osimhen, milli ara sonrasında Samsunspor maçında da forma giyemeyecek.