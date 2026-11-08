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Torreira bu kez Leao’ya attırdı

Bu sezon Çorum ve Başakşehir maçlarında Victor Osimhen'e asist yapan Lucas Torreira, bu kez Rafael Leao'ya attırdı.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 08 Kasım 2026 06:50
Torreira bu kez Leao’ya attırdı
Bu sezon Çorum ve Başakşehir maçlarında Victor Osimhen'e asist yapan Lucas Torreira, bu kez Rafael Leao'ya attırdı. Bu sezon üçüncü asistini yapan Uruguaylı'nın bir de golü bulunuyor. Daha önce Göztepe mücadelesinde asist katkısı veren Rolland Sallai de bu sezonki ikinci kez bir takım arkadaşına gol pası verdi. Sallai'nin de Torreira gibi bir golü var.
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