Orban'ın muhteşem kafa golünde Eren'in ofsaytı bozması büyük hataydı. 3-0'a kadar Osimhen'siz Galatasaray oyunun ve pozisyonların hakimiydi. 7'nci dakikada Torreira'nın kapıp pasa dönüştürdüğü topa Leao'nun önce yaptığı kontrol sonra da vuruşu mükemmeldi.

Galatasaray'ın baskın oynadığı dakikalarda Yunus'un kaçırdığı gol akıllara ziyandı. 1 dakika sonra Rus prensi Batrakov'un kaleci Lafont'u kontrpiyede bırakan vuruşunun gol olması rahat bir nefes aldırdı.

İkinci yarı yine Rus prens Batrakov'un vuruşuyla skor 3-0 'a gelince tribünler maç bitti havasıyla eğlenmeye başlamıştı ki Dia Saba ve Orban'ın golleri bir anda tansiyonları yükseltti.