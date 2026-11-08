Spor yazarları Galatasaray-Amed SK maçını yorumladı
Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Galatasaray, sahasında Amed Sportif Faaliyetler'i konuk etti. Sarı-kırmızılılar, gol düellosuna sahne olan mücadeleden 4-3'lük galibiyetle ayrılarak milli araya lider girdi. Puanını 28'e yükselten Cimbom, iç sahadaki yenilmezlik serisini 41 maça çıkararak kulüp rekorunu egale etti. Fotomaç Gazetesi yazarları, Galatasaray-Amed SK karşılaşmasını değerlendirdi. İşte o yazılar... (GS Spor haberleri)
Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 08 Kasım 2026 08:51
Pozisyonun içindeki Batrakov pas tercihini Yunus yerine Leao'dan yana kullansaydı çok rahat bir gol daha atardı Galatasaray.
Besnik Hasi'nin ise Galatasaray karşısına çift forvet çıkması büyük risk ve çılgınlıktı.
Herkes 'Galatasaray maçı aldı, bitti bu iş' diye bakarken Amedspor geri döndü. Oyuna ortak oldu.
Önce Dia Saba'nın serbest vuruş golü geldi. Ardından Gift Orban savunma arkasına atılan bir topta kafa ile fileleri havalandırdı.
Orban, ligdeki 10. golünü attı ve skor bir anda 3-2'ye geldi.
Okan hocadan üst üste hamleler geldi hemen.
Çünkü Besnik Hasi'nin ikinci yarıda yaptığı değişiklikler Amedspor'u kendine getirdi. Maç bir anda Galatasaray için riske girdi.
İlk yarıda Leao ile birlikte sahanın en iyisi olan Torreira sakatlanıp çıktı.
Yerine Gabriel Sara girdi.
Yunus'un yerine de Sane maça dahil oldu.
Leao'nun sakatlanıp çıkması, Galatasaray'ın hücum gücünü çok zayıflattı.
Maçta sıkıntılı dakikalara girilmişken Barış Alper sahneye çıktı ve Galatasaray'ı rahatlattı.
Amedspor'un son golü sadece tabelayı değiştirdi. Muhteşem maçı kazanan Cimbom, zirvede puan farkını beşe çıkardı, milli araya moralli girdi.
LEVENT TÜZEMEN - SERİ 41 MAÇA ÇIKTI
Galatasaray'ın ikinci yarıda sürpriz bir şekilde 3-0 öndeyken art arda 2 gol yiyerek kabus gördüğü gecede mutluluğu Barış'ın golüyle buldu.
Amed'i küçümsemiyorum ama Galatasaray gibi Devler Ligi'nde oynayan bir takım 3-0'dan skoru 3-2'ye getirmemeli. Dia Saba'nın attığı müthiş frikiği öncesi Torreira'nın rakibine bir faulü yoktu.
Ama Halil Umut Meler yarattı.
Orban'ın muhteşem kafa golünde Eren'in ofsaytı bozması büyük hataydı. 3-0'a kadar Osimhen'siz Galatasaray oyunun ve pozisyonların hakimiydi. 7'nci dakikada Torreira'nın kapıp pasa dönüştürdüğü topa Leao'nun önce yaptığı kontrol sonra da vuruşu mükemmeldi.
Galatasaray'ın baskın oynadığı dakikalarda Yunus'un kaçırdığı gol akıllara ziyandı. 1 dakika sonra Rus prensi Batrakov'un kaleci Lafont'u kontrpiyede bırakan vuruşunun gol olması rahat bir nefes aldırdı.
İkinci yarı yine Rus prens Batrakov'un vuruşuyla skor 3-0 'a gelince tribünler maç bitti havasıyla eğlenmeye başlamıştı ki Dia Saba ve Orban'ın golleri bir anda tansiyonları yükseltti.
İkinci yarıdaki etkisiz oyunun baş nedeni Deniz Gül'ün santrforda başlamasıydı. Çünkü Okan hoca doğru bir 11 ile sahaya çıkmış, kanatlara Yunus ve Leao'yu koymuştu.
Forvet arkasında da yine Batrakov görev yapacaktı. Bu düzen 3-0'a kadar işledi.
Maalesef Okan hoca skorun rahatlığıyla bir de mili takımı düşünerek Deniz'i oyuna aldı. Bu Galatasaray'ın balansını bozdu.
Deniz'in ön tarafta ağır kalışı, Barış kadar hareketli olmaması rakip defansı rahatsız etmemesi Amed'in savunmadan daha kolay öne çıkmasını sağladı.
Oysa Barış oyunda kalıp Yunus sola geçip, sağda da Sane oynasaydı başlangıç 11'inin enerjisi ve verimliliği devam ederdi.
Galatasaray'ın cesur yürekli çalışkanı Barış, Sara'nın ortasında attığı müthiş kafa golüyle hem tribünleri rahatlattı.
Hem de Galatasaray'ın rakibiyle puan farkını 5'e çıkarmasını sağladı.
Sonuçta Galatasaray, Beşiktaş deplasmanı hariç kendini takip eden bütün rakipleriyle oynamış oldu.
Okan hoca da iç sahada yenilmezliğini 41 maça çıkardı.
MUSTAFA ÇULCU - MELER BAŞARILIYDI
Galatasaray rakip Amedspor'dan daha çok zemin ile mücadele etti.
Modern ve konforlu stadyumlara sahip ol ama berbat zeminlerde futbol oyna! Galatasaray gibi üst düzey bir takım için böyle zeminler büyük engel. Torreira'nın boyu ile ahtapot gibi uzayan bacakları ters orantılı.
Tüm topları kazanıyor, hücum paslar atıyor pres yapıyor ikiye birler yapıyor savunmaya yardıma geliyor çok formda çok. Sakatlanıp oyundan çıkana kadar Leao iyi performans sergiledi.
Böyle zeminler Batrakov'a uygun değil deseler de onun için fark etmiyor istediği zemini bulup gollerine devam ediyor, müthiş oyuncu.
İzlemek insana keyif veriyor. Ligin formda takımı Amedspor için bu bir test maçıydı. Cesur ve istekliydiler.
Savunma arkasına uzun paslarla gol aradılar.
En önemli hücum silahları Dia Saba ve Orban'ı Galatasaray savunması ilk yarıda iyi kapattı.
Nefes aldırmadı.
Lakin ikinci yarı duran toplarda ve ceza alanı dışı şutlarda etkili olan Amed'de Saba frikikten attı, ardından Orban bulduğu ilk fırsatta ağları sarstı. Galatasaray topu ileri taşımakta zorlandığı anlarda Sara ve Sane ile çare aradı. Bol gollü keyifli maç oldu.
Halil Umut Meler en deneyimli isim ancak Galatasaray'ın ilk gol kutlamasında sunduğu subliminal mesaj içerikli koreografi de formayı başına geçiren oyuncuları tespit edip sarı kart göstermeliydi ama o idare etti. Bunu ben değil kural diyor. 77'de Sallai-Orban mücadelesi temiz. Penaltı olmaz.
Halil Umut Meler zorlanmadan başarılı performans sergiledi.
SERKAN KORKMAZ - HAYALLER VE GERÇEKLER
Zeminin berbatlığı ve Osimhen'in yokluğu Galatasaray için hayli endişe vericiydi. Ama Torreira, Lemina ve Leao'nun harika performanslarına ilk yarının sonlarına doğru eklenen Batrakov ile birlikte ilk yarıda hayli üstün ve üstünlüğünü skor tabelasına yansıtan bir Galatasaray izlemiştik.
Açıkçası Osimhen'in yerinde Leao bekliyordum ama herkes "muhtemel" on birinde Deniz Gül ismini yazmış, Okan Hoca ise Barış Alper'i görevlendirmişti.
Perdeyi açan golde, on numara pası veren Torreira'nın servisini gerçek bir dokuz numara gibi tamamladı Leao. Jesus'un milli takımda kucağına yedi numaralı formayı bıraktığı Portekizli; pasları, şutları ve oyun zekasıyla saha içi liderliğini üstlenmiş gibiydi.
Amed kalecisinin hatasıyla fark ikiye çıkmıştı ama Leao'nun ikinci yarının hemen başındaki sakatlığı ibreyi konuk takıma çevirdi.
Yine de Batrakov'un rakibe çarptırarak attığı bir gol skoru 3-0 geçirip lig liderini en yakın takipçisi karşısında rahatlatmıştı.
Fakat Amed yılmıyordu. Önce frikikten Saba, ardından kafayla Orban farkı bire indirmeyi başarıyordu. Üstelik artık Torreira da pilini tüketmiş ve kenara alınmıştı.
Sarı kırmızılılar dakikaları sayıp, kaleye yaslanacak derken; bu beklenti karşılık bulması. Yüzüncü maçına çıkan Sara'nın pasında Barış Alper şık bir kafayla farkı yeniden ikiye çıkardı.
Böylesine bir rakibi, böyle bir zeminde, milli araya giderken yenen Cimbom, puan kaybı bekleyenleri hayal kırıklığına uğratırken, taraftarına güven verdi.
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