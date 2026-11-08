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Ziraat Türkiye Kupası
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Liderlik sanatı

Leao 7’de perdeyi açtı, ilk yarının sonunda Batrakov 2’yi attı, Rus yıldız 59’da bir kez daha ağları sarstı, kapanışı Barış Alper Yılmaz yaptı. Evinde rakibini 4-3’le geçen G.Saray, zirveyi bırakmadı

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 08 Kasım 2026 06:50
Liderlik sanatı

Galatasaray, Amed'i geçti, rakibiyle arasındaki puan farkını da 5'e yükseltti. Maça taraftarının desteğiyle oldukça hızlı başlayan sarı-kırmızılılar, Portekizli yıldızı Rafael Leo'yla 7'de öne geçti. Cimbom bu golden sonra farkı açmak için yakaladığı fırsatları cömertçe harcadı. Ancak dakikalar 45'i gösterdiğinde Aslan'ın Rus yıldızı Aleksey Batrakov, sahneye çıktı. Lafont'a çarpan top ağlarla buluşunca Galatasaray, soyunma odasına iki farklı üstünlükle girdi.

İKİNCİ YARI 5 GOL OLDU

İkinci yarının ilk bölümünde Amed fırtınası esti. Önce Saba farkı bire indirdi. Üç dakika sonra Orban skoru 3-2'ye getirdi. Heyecanın bir an bile eksik olmadığı mücadelenin 80'inci dakikasında Barış Alper Yılmaz, kafayla topu Amed ağlarına gönderdi. 90+2'de Sor, maçın skorunu belirledi. Bu galibiyetle puanını 28'e yükselten Galatasaray, milli araya zirvede girdi. Sarı-kırmızılılar, böylece RAMS Park'taki yenilmezlik serisini 41 maça yükseltti ve kulüp rekorunu egale etti. Aslan, bu galibiyetle tam 13 ay sonra ligde 5'te 5 yaptı.

ATATÜRK ANILDI

Galatasaraylı futbolcular, Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü andı. Sarı- kırmızılı futbolcular, maç öncesi ısınmaya 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü dolayısıyla önünde Atatürk'ün resminin yer aldığı siyah tişörtlerle çıktı. Formada da Atatürk'ün resmi ve "Özlemle anıyoruz" notu yer aldı.

BU KEZ STOPER JAKOBS

Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, Abdülkerim'in yokluğunda Konyaspor mücadelesinde Singo'yu stoperde görevlendirmişti. Ancak tecrübeli çalıştırıcı, dün bu bölgede İsmael Jakobs'u tercih etti. Jakobs, Ş.Ligi'ndeki Sporting Lizbon ve Barcelona maçlarında da stoper oynamıştı.

UĞURCAN YİNE FRİKİKTEN

Konyaspor ve Stuttgart maçlarında kalesini gole kapatan Uğurcan Çakır, dün Amed karşısında meşin yuvarlağı iki kez ağlarından çıkardı. 3 dakikada iki kez topu kalesinde gören tecrübeli kaleci, ilk golü ise frikikten yedi. Uğurcan, Sporting Lizbon mücadelesinden sonra ikinci kez frikikten topu kalesinde gol gördü.

ZEMİN BİLDİĞİNİZ GİBİ

Ali Sami Yen Spor Kompleksi RAMS Park'taki zemin sorunu Amed Sportif Faaliyetler mücadelesinde de devam etti. Yeni sezon öncesinde bakıma alınan zemin, yaşanan bozulmanın ardından bir önceki milli maç arasında tamamen yenilendi. Yaklaşık 1 ayda üstünde 4 maç yapılan zemin yeniden bozuldu.

BURUK'TAN 2 DEĞİŞİKLİK

Sarı-kırmızılıların teknik direktörü Okan Buruk, Amed mücadelesinin ilk 11'inde 2 değişiklik yaptı. Stuttgart maçında ilk 11'de başlayan Abdülkerim Bardakcı ve Victor Osimhen'in yokluğunda tecrübeli çalıştırıcı formayı, Eren Elmalı ile Rafael Leao'ya verdi. Diğer 9 ismi ise değiştirmedi.

ÖNCE PLAKET SONRA ASİST

Konyaspor karşılaşmasıyla Galatasaray'da 100. resmi maçına çıkan Gabriel Sara'ya müsabaka öncesinde plaket ve üzerine 100 yazılı forma verildi. Hediyeleri Galatasaray Başkanı Dursun Özbek takdim etti. Oyuna yedek başlayan ve 69'da Torreira'nın yerine giren Sara, 80'da Barış'a asist yaptı.

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