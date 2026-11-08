Galatasaray'da Rafael Leao'nun sakatlığıyla ilgili beklenen açıklama geldi. Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Amed Sportif Faaliyetler karşısında sakatlanarak oyundan çıkan Portekizli yıldızın MR sonuçları açıklandı. Sarı-kırmızılı kulüp, Leao'nun sağ üst arka adalesinde ileri derecede zorlanma ve kanama tespit edildiğini duyurdu. Peki, Leao kaç hafta yok, sakatlığı ne kadar sürecek ve ne zaman dönecek? Yıldız futbolcunun önceki sakatlıkları ve güncel sağlık raporu üzerinden tahmini dönüş süresi de değerlendiriliyor. İşte ayrıntılar...

LEAO SAKATLANDI MI? GALATASARAY'DAN RESMİ AÇIKLAMA

Galatasaray'ın Portekizli yıldızı Rafael Leao, 7 Kasım Cumartesi günü oynanan Amed Sportif Faaliyetler karşılaşmasında sakatlandı. Mücadelenin 50. dakikasında oyuna devam edemeyen 27 yaşındaki futbolcu, yerini Deniz Gül'e bıraktı.

Sarı-kırmızılı kulüp, 8 Kasım Pazar günü yıldız futbolcunun sağlık durumuna ilişkin resmî açıklama yayımladı.

Galatasaray'ın açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

"Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Amed Sportif Faaliyetler ile oynadığımız karşılaşmada sakatlanarak oyundan çıkan futbolcumuz Rafael Leao'nun bugün sponsor hastanemiz Maslak Acıbadem'de yapılan MR tetkiklerinde sağ üst arka adale grubunda ileri derecede zorlanma ve kanama tespit edilmiş olup oyuncumuzun tedavisine başlanmıştır."

Kulübün açıklamasında tedavinin başladığı belirtilirken sahalara dönüş için kesin bir tarih verilmedi.

RAFAEL LEAO KAÇ HAFTA YOK? SAKATLIK SÜRESİ NE KADAR?

Rafael Leao'nun sağ üst arka adale grubunda ileri derecede zorlanma ve kanama tespit edilmesinin ardından sahalardan ne kadar uzak kalacağı gündeme geldi.

Portekizli futbolcunun 4 ila 6 hafta forma giyememesi bekleniyor. Sağ arka adalede zorlanma ve kanama bulunması, oyuncunun tedavi sürecinde dikkatli bir rehabilitasyon programına ihtiyaç duyabileceğine işaret ediyor. Ancak kulübün açıklamasında kas hasarının derecesini belirten sayısal bir sınıflandırma paylaşılmadığı için kesin iyileşme süresi hesaplanamıyor.

Leao için mevcut bilgiler ışığında 4-6 haftalık bir dönüş aralığı makul bir tahmin olarak öne çıkıyor. Bununla birlikte kasın iyileşme hızı, yapılacak kontroller ve oyuncunun saha çalışmalarına verdiği yanıt bu süreyi değiştirebilir.

LEAO NE ZAMAN DÖNECEK? SAHALARA DÖNÜŞ TARİHİ TAHMİNİ

Rafael Leao'nun 7 Kasım'da sakatlandığı ve 4-6 haftalık iyileşme beklentisinin gerçekleştiği varsayıldığında aralık ayı öne çıkıyor.

4 haftalık iyileşme süresi: 5 Aralık 2026

5 haftalık iyileşme süresi: 12 Aralık 2026

6 haftalık iyileşme süresi: 19 Aralık 2026

Bu hesaplamaya göre Leao'nun aralık ayının ilk yarısında saha çalışmalarına dönme ihtimali bulunuyor. Ancak ileri derecede zorlanma ve kanama nedeniyle sürecin uzaması da mümkün.

Yıldız futbolcunun doğrudan maç kadrosuna dönmesi için yalnızca ağrılarının geçmesi yeterli olmayacak. Koşu, hızlanma, yön değiştirme ve futbol antrenmanlarını sorunsuz tamamlaması da gerekecek.

Belirtilen tarihler Galatasaray'ın açıkladığı resmî dönüş takvimi değil, 4-6 haftalık beklenti üzerinden yapılan hesaplamalardır.

LEAO'NUN SAKATLIĞI CİDDİ Mİ? ARKA ADALE ZORLANMASI NE KADAR SÜRER?

Galatasaray'ın sağlık raporunda kullanılan "ileri derecede zorlanma ve kanama" ifadesi, Leao'nun sakatlığının basit bir kas tutulmasından daha önemli olabileceğini gösteriyor.

Arka adale grubundaki kas yaralanmalarında iyileşme süresi, hasarın boyutuna ve kas-tendon yapısının etkilenme düzeyine göre farklılık gösterebiliyor. Özellikle süratli koşu ve ani hızlanma gerektiren hareketlerde sakatlığın tekrarlamaması önem taşıyor.

Leao'nun oyun tarzında sürat ve patlayıcı kuvvetin önemli yer tutması nedeniyle sahalara dönüş sürecinde fiziksel testlerin belirleyici olması bekleniyor. Oyuncunun antrenman yükünün aşamalı olarak artırılması ve tam maç temposuna ulaşması gerekecek.

Galatasaray, MR sonucunda kanama bulunduğunu açıklasa da kas yırtığının derecesi veya cerrahi müdahale gerekliliği hakkında ayrı bir bilgi paylaşmadı.

RAFAEL LEAO SAKATLIK GEÇMİŞİ: DAHA ÖNCE KAÇ KEZ SAKATLANDI?

Rafael Leao'nun kariyerinde daha önce de çeşitli kas ve adale sakatlıkları yaşadığı görülüyor. Özellikle Milan döneminde yaşadığı hamstring problemleri, yeni sakatlığın ardından yeniden gündeme geldi.

Transfermarkt'ın sakatlık kayıtları ve güncel oyuncu verilerine göre Leao'nun önceki önemli sakatlıkları şöyle:

Kasım 2026: Sağ üst arka adalede ileri derecede zorlanma ve kanama. Tedavisi sürüyor.

Ekim 2026: Galatasaray formasıyla kasık adalesinde zorlanma. Yaklaşık 1 hafta.

Ağustos-Eylül 2026: Kas sakatlığı. Yaklaşık 26 gün.

Mart-Nisan 2026: Adductor (kasık) rahatsızlığı. 15 gün, 3 maç.

Aralık 2025: Adductor rahatsızlığı. 21 gün, 3 maç.

Ağustos-Eylül 2025: Baldır sakatlığı. 39 gün, 7 maç.

Aralık 2024-Ocak 2025: Kas yaralanması. 16 gün, 2 maç.

Kasım-Aralık 2023: Hamstring sakatlığı. 32 gün, 6 maç.

Aralık 2021-Ocak 2022: Hamstring sakatlığı. 29 gün, 4 maç.

Kasım-Aralık 2020: Hamstring sakatlığı. 21 gün, 5 maç.

Bu kayıtlar, Leao'nun kariyerinde özellikle arka adale ve diğer kas gruplarıyla ilgili farklı dönemlerde sakatlıklar yaşadığını gösteriyor. Geçmişteki iyileşme süreleri yeni sakatlık için karşılaştırma imkânı sunsa da aynı sürede döneceğinin garantisi bulunmuyor.

LEAO EKİM AYINDA DA SAKATLANMIŞTI! SON İKİ SAKATLIK AYNI MI?

Rafael Leao, 18 Ekim 2026'da Galatasaray'ın Gençlerbirliği ile oynadığı karşılaşmada da sakatlık yaşamıştı.

Mücadelenin 77. dakikasında ayağının kayması sonucu kasık adalesinde zorlanma meydana gelen Portekizli yıldız, karşılaşmaya devam edememişti. Galatasaray, 19 Ekim'de yapılan ileri tetkiklerin ardından oyuncunun kasık adalesinde hafif-orta düzey zorlanma bulunduğunu açıklamıştı.

Kasım ayında Amedspor karşılaşmasında yaşadığı yeni sakatlık ise sağ üst arka adale grubunda meydana geldi.

Bu nedenle iki sakatlık farklı kas bölgelerini ilgilendiriyor. Ekim ayındaki kasık sakatlığının kasım ayındaki arka adale problemini doğrudan tetiklediğine ilişkin resmî bir tespit bulunmuyor.

ACIBADEM SAĞLIK RAPORU Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Amed S. F. ile oynadığımız karşılaşmada sakatlanarak oyundan çıkan futbolcumuz Rafael Leão'nun bugün sponsor hastanemiz Maslak Acıbadem'de yapılan MR tetkiklerinde, sağ üst arka adale grubunda ileri derecede zorlanma ve kanama tespit edilmiş olup oyuncumuzun tedavisine başlanmıştır. — Galatasaray SK (@GalatasaraySK) November 8, 2026

LEAO HANGİ MAÇLARDA YOK? GALATASARAY'DA GÖZLER MAÇ TAKVİMİNDE

Galatasaray'ın Leao'dan birkaç hafta yararlanamama ihtimali, yoğun maç takvimi nedeniyle teknik heyetin planlamasını etkileyebilir.

4-6 haftalık beklentisi gerçekleşirse Portekizli yıldızın milli aranın ardından oynanacak bazı Süper Lig ve UEFA Şampiyonlar Ligi karşılaşmalarında forma giymesi zorlaşacak.

Oyuncunun hangi maçları kesin olarak kaçıracağı ise henüz açıklanmadı. Galatasaray sağlık ekibinin ilerleyen günlerde yapacağı değerlendirmeler, Leao'nun bireysel antrenmanlara ve takımla çalışmalara ne zaman başlayabileceği konusunda belirleyici olacak.

LEAO MAÇ SONRASI SAKATLIĞI İÇİN NE DEMİŞTİ?

Rafael Leao, Amedspor karşılaşmasının ardından yaptığı açıklamada sakatlığının ciddi olmadığını düşündüğünü belirtmişti.

Portekizli futbolcu, beIN SPORTS'a yaptığı değerlendirmede, "Ciddi bir sakatlığım yok. Yarın bakılacak." ifadelerini kullanmış ve milli takım arasında tedavisini tamamlamayı umduğunu söylemişti.

Ancak 8 Kasım'da yapılan MR tetkikleri sonucunda sağ arka adalesinde ileri derecede zorlanma ve kanama belirlenmesi, ilk değerlendirmeye göre daha dikkatli bir iyileşme sürecini gündeme getirdi.

Leao'nun tedavisindeki ilerleme ve futbol antrenmanlarına dönüşü, sarı-kırmızılı kulübün sağlık ekibi tarafından takip edilecek.