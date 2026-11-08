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Kazanmak önemliydi

Okan Buruk: “İyi bir takıma karşı oynadık. Bu yoğun maç trafiğinde kazanmak önemliydi. Oyun olarak da puan olarak da mutluyuz”

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 08 Kasım 2026 06:50
Kazanmak önemliydi
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Amed, galibiyetinin ardından şunları söyledi: "İyi bir takıma karşı oynadık, lig ikincisi. Her türlü zorluk çıkaracaklarını biliyorduk. Ligin genelinde bunu yaptılar. İki forvet başladılar. İlk yarı iyi savunduk, net pozisyon vermedik, top bizdeydi, 2-0'la içeri girdik. 3-0 sonrası maç bitti diye düşünülürken bir faulden gol yedik. Arkasından bir gol yiyince oyun tekrar değişti. 4-2'yi bulduk. Gol yemek üzüyor, gol atmak sevindiriyor. Bu yoğun maç trafiğinde kazanmak önemliydi. Zemin şartları da ortada... Zor bir hafta oldu. Birçok oyuncumuz milli takıma gidecek. Oyun olarak da puan olarak da mutluyuz. Rafa sakatlandı. Umarım önemli bir şeyi yoktur."
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