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Galatasaray'ın gol sevincini dünya konuşuyor! İşte o manşetler

Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Galatasaray sahasında Amed Sportif Faaliyetler'i 4-3 yenerek 3 puanın sahibi oldu. Sarı kırmızılı futbolcuların Leao'nun golünden sonra yaptığı sevinç dünya basınında geniş yer buldu. İşte o sevinç gösterileri için atılan başlıklar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 08 Kasım 2026 09:20
Galatasaray'ın gol sevincini dünya konuşuyor! İşte o manşetler

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında konuk ettiği Amed Sportif Faaliyetler'i 4-3 yenerek liderliğini sürdürdü.

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Galatasaray'ın gol sevincini dünya konuşuyor! İşte o manşetler

Süper Lig'de geride kalan ilk 10 müsabakada 8 galibiyet, birer beraberlik ve yenilgi yaşayan sarı-kırmızılı ekip, 25 puan topladı.

Galatasaray'ın gol sevincini dünya konuşuyor! İşte o manşetler

Üst üste 6. galibiyet

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Barcelona'ya yenildikten sonra oynadığı maçlarda puan kaybetmedi. Sarı-kırmızılılara ligde Gençlerbirliği, Fenerbahçe, Konyaspor ve Amed Sportif Faaliyetler'i, Şampiyonlar Ligi'nde de Lille ve Stuttgart'ı mağlup etti.

Galatasaray'ın gol sevincini dünya konuşuyor! İşte o manşetler

Ligde evindeki yenilmezlik rekorunu egale etti

Galatasaray, bu maçla birlikte Süper Lig'de evindeki yenilmezlik serisine devam etti.

Galatasaray'ın gol sevincini dünya konuşuyor! İşte o manşetler

RAMS Park'ta son olarak 2023-2024 sezonunun 37. haftasında Fenerbahçe'ye 1-0 mağlup olan sarı-kırmızılılar, bu mücadelenin ardından oynadığı 41 maçta kaybetmedi.

Galatasaray'ın gol sevincini dünya konuşuyor! İşte o manşetler

Aslan bu süreçte 33 galibiyet elde ederken, 8 defa da berabere kaldı. Cimbom ayrıca iç sahadaki en uzun yenilmezlik serisini de egale etti.

Galatasaray'ın gol sevincini dünya konuşuyor! İşte o manşetler

Rafael Leao'nun attığı golün ardından Galatasaraylı futbolcuların yaptığı gol sevinci, kısa sürede sosyal medyada ve dünya basınında gündem oldu.

Galatasaray'ın gol sevincini dünya konuşuyor! İşte o manşetler

Sarı-kırmızılı futbolcular, hafta içinde bir gece kulübünden çıkarken kameralardan yüzünü gizlemeye çalışan takım arkadaşları İsmail Jakobs'a göndermede bulundu.

Galatasaray'ın gol sevincini dünya konuşuyor! İşte o manşetler

Formlarıyla başlarını kapatarak Jakobs'u taklit eden futbolcuların eğlenceli anlarına, Senegalli oyuncu da eşlik etti.

Galatasaray'ın gol sevincini dünya konuşuyor! İşte o manşetler

Galatasaraylı futbolcuların bu sıra dışı gol sevinci, uluslararası spor basınında da geniş yankı uyandırdı.

Galatasaray'ın gol sevincini dünya konuşuyor! İşte o manşetler

Actu Foot: "Galatasaray oyuncuları, birkaç gün önce gece kulübünden çıkarken görüntülenen İsmail Jakobs'u taklit ederek gol sevinci yaşadı. Jakobs da bu eğlenceli kutlamaya katıldı."

Galatasaray'ın gol sevincini dünya konuşuyor! İşte o manşetler

Juez Central: "Galatasaray'da İsmail Jakobs, hafta içinde bir gece kulübünden çıkarken görüntülendi. Yüzünü gizlemesi gündem oldu. Hafta sonunda Leao gol attı ve takım arkadaşları bu şekilde kutlama yaptı."

Galatasaray'ın gol sevincini dünya konuşuyor! İşte o manşetler

ESPN: "Rafael Leao, kutlama yapmak için takım arkadaşlarını yanına çağırdı. Futbolcular formalarıyla başlarını kapatarak farklı bir gol sevincine imza attı."

Galatasaray'ın gol sevincini dünya konuşuyor! İşte o manşetler

EuroFoot: "Galatasaray savunma oyuncusu İsmail Jakobs, birkaç gün önce bir gece kulübünden ayrılırken yüzünü medyadan gizlemişti. Rafael Leao'nun golünün ardından takım arkadaşları, gol sevincinde Jakobs'u taklit etti."

Galatasaray'ın gol sevincini dünya konuşuyor! İşte o manşetler

Le Meilleur du Football: "Galatasaraylı savunma oyuncusu İsmail Jakobs, hafta içinde bir gece kulübünden çıkarken fotoğraflanmamak için yüzünü gizlemişti. Bu akşam Rafael Leao'nun golünün ardından takım arkadaşları da onu taklit ederek kutlama yaptı."

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