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Galatasaray'dan Rafael Leao açıklaması! Sakatlık...

Galatasaray, Amed SK ile oynanan maçta sakatlanıp oyundan çıkan Rafael Leao'nun sağlık durumuna ilişkin açıklama yaptı. İşte detaylar... | Son dakika Galatasaray haberleri

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 08 Kasım 2026 12:48 Güncelleme Tarihi: 08 Kasım 2026 12:55
Galatasaray'dan Rafael Leao açıklaması! Sakatlık...

Galatasaray, Amed SK ile oynanan maçta sakatlanıp oyundan çıkan Rafael Leao'nun sağlık durumuna ilişkin açıklama yaptı. Sarı-kırmızılılar, Leao'nun MR tetkiklerinde, sağ üst arka adale grubunda ileri derecede zorlanma ve kanama tespit edildiğini ve oyuncunun tedavisine başlandığını açıkladı. Galatasaray'dan yapılan açıklamanın tam metni ise şu şekilde:

"Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Amed S. F. ile oynadığımız karşılaşmada sakatlanarak oyundan çıkan futbolcumuz Rafael Leão'nun bugün sponsor hastanemiz Maslak Acıbadem'de yapılan MR tetkiklerinde, sağ üst arka adale grubunda ileri derecede zorlanma ve kanama tespit edilmiş olup oyuncumuzun tedavisine başlanmıştır."

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