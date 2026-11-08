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Galatasaray efsanesi Cevad Prekazi hayatını kaybetti

Galatasaray tarihinin unutulmaz futbolcularından Cevad Prekazi 70 yaşında hayatını kaybetti.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 08 Kasım 2026 23:27 Güncelleme Tarihi: 08 Kasım 2026 23:50
Galatasaray efsanesi Cevad Prekazi hayatını kaybetti

Galatasaray tarihinin unutulmaz futbolcularından Cevad Prekazi 70 yaşında hayatını kaybetti. Partizan FK kulübü resmi hesabından acı haberi doğruladı.

İŞTE PARTİZAN'DAN YAPILAN PAYLAŞIM:

Partizan kulübü, Cevad Prekazi'nin vefatının ardından sosyal medya hesabından bir açıklama yayınladı. Partizan'dan yapılan açıklama şu şekilde:

"Partizan Futbol Kulübü, kulübümüzün efsanevi futbolcusu Prekazi'nin vefat haberini büyük bir üzüntü ve kederle karşıladı.

Preki, gençlik yıllarında siyah-beyaz formaya giymiş ve 1976'dan 1983'e kadar "Steamroller"ın A takımında forma giymiştir. Bu süre zarfında kulübümüz adına 175 maça çıkmış ve 23 gol atmıştır. Humska'daki A Takım'da forma giydiği dönemde üç lig şampiyonluğu (1975/76, 1977/78, 1982/83) ve 1978'de Mitropa Kupası'nı kazandı.

Kulüpten ayrıldıktan sonra Hajduk'ta forma giydi; ardından Türkiye'ye geçerek Galatasaray ve Altay'da, daha sonra da Bakırköyspor'da oynadı. İstanbul'da bir caddeye onun adı verilmiştir.

Ancak Prekazi, Partizan'ın her zaman ikinci evi olduğunu, burayı sık sık ziyaret ettiğini ve Siyah-Beyazlıların sonuçlarını düzenli olarak takip ettiğini her zaman vurgulamıştı.

Cenaze töreninin yeri ve saati daha sonra duyurulacaktır.

Preki, her şey için teşekkürler, huzur içinde yat."

ÜLKEMİZDE ÖNEMLİ BAŞARILARA İMZA ATMIŞTI

Futbola Kosova'nın Trepca takımında başlayan Prekazi ardından ülkesinin Partizan takımına transfer oldu. Partizan'ın ardından Hajduk Split'in yolunu tuttu.

Hajduk Split macerasının ardından 1985 yazında efsanesi olduğu Galatasaray'a ilk adımını attı.

Prekazi Galatasaray'da; 2 kez Süper Lig, 1 kez Türkiye Kupası ve 3 kez Türkiye Süper Kupası'nı kazanmanın mutluğunu yaşadı.

Ardından ülkemizde sırasıyla; Altay ve Bakırköyspor formalarını terletti. Futbola ise 1993 yılında ülkesi Sırbistan'ın Trudbenik takımında veda etti.

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