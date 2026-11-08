Galatasaray efsanesi Cevad Prekazi hayatını kaybetti

Galatasaray tarihinin unutulmaz futbolcularından Cevad Prekazi 70 yaşında hayatını kaybetti. Partizan FK kulübü resmi hesabından acı haberi doğruladı.
İŞTE PARTİZAN'DAN YAPILAN PAYLAŞIM:
Partizan kulübü, Cevad Prekazi'nin vefatının ardından sosyal medya hesabından bir açıklama yayınladı. Partizan'dan yapılan açıklama şu şekilde:
"Partizan Futbol Kulübü, kulübümüzün efsanevi futbolcusu Prekazi'nin vefat haberini büyük bir üzüntü ve kederle karşıladı. Preki, gençlik yıllarında siyah-beyaz formaya giymiş ve 1976'dan 1983'e kadar "Steamroller"ın A takımında forma giymiştir. Bu süre zarfında kulübümüz adına 175 maça çıkmış ve 23 gol atmıştır. Humska'daki A Takım'da forma giydiği dönemde üç lig şampiyonluğu (1975/76, 1977/78, 1982/83) ve 1978'de Mitropa Kupası'nı kazandı. Kulüpten ayrıldıktan sonra Hajduk'ta forma giydi; ardından Türkiye'ye geçerek Galatasaray ve Altay'da, daha sonra da Bakırköyspor'da oynadı. İstanbul'da bir caddeye onun adı verilmiştir. Ancak Prekazi, Partizan'ın her zaman ikinci evi olduğunu, burayı sık sık ziyaret ettiğini ve Siyah-Beyazlıların sonuçlarını düzenli olarak takip ettiğini her zaman vurgulamıştı. Cenaze töreninin yeri ve saati daha sonra duyurulacaktır. Preki, her şey için teşekkürler, huzur içinde yat."
Preki, gençlik yıllarında siyah-beyaz formaya giymiş ve 1976'dan 1983'e kadar "Steamroller"ın A takımında forma giymiştir. Bu süre zarfında kulübümüz adına 175 maça çıkmış ve 23 gol atmıştır. Humska'daki A Takım'da forma giydiği dönemde üç lig şampiyonluğu (1975/76, 1977/78, 1982/83) ve 1978'de Mitropa Kupası'nı kazandı.
Kulüpten ayrıldıktan sonra Hajduk'ta forma giydi; ardından Türkiye'ye geçerek Galatasaray ve Altay'da, daha sonra da Bakırköyspor'da oynadı. İstanbul'da bir caddeye onun adı verilmiştir.
Ancak Prekazi, Partizan'ın her zaman ikinci evi olduğunu, burayı sık sık ziyaret ettiğini ve Siyah-Beyazlıların sonuçlarını düzenli olarak takip ettiğini her zaman vurgulamıştı.
Cenaze töreninin yeri ve saati daha sonra duyurulacaktır.
Preki, her şey için teşekkürler, huzur içinde yat."
Fudbalski klub Partizan sa bolom i tugom primio je vest o smrti legendarnog fudbalera našeg kluba Dževada Prekazija. Preki je crno-beli dres zadužio još u juniorskim danima, a u seniorskom timu Parnog valjka je igrao u periodu od 1976. do 1983. godine. Za to vreme ja ubeležio 175 nastupa za naš klub i postigao je 23 gola. Kao prvotimac je u Humskoj osvojio tri titule (1975/76, 1977/78, 1982/83. godine) i Mitropa kup 1978. godine. Nakon odlaska iz Kluba bio je član Hajduka posle čega se seli u Tursku gde je nastupao za Galatasaraj i Altaj, potom i Bakirkojspor, a jedna ulica u Istanbulu nosi njegovo ime. Ipak, Dževad Prekazi je oduvek isticao da je Partizan bio njegova druga kuća u koju je često svraćao i redovno je pratio rezultate crno-belih. Mesto i vreme sahrane biće naknadno saopšteni. Preki, hvala na svemu i počivaj u miru.— FK Partizan (@FKPartizanBG) November 8, 2026
ÜLKEMİZDE ÖNEMLİ BAŞARILARA İMZA ATMIŞTI
Futbola Kosova'nın Trepca takımında başlayan Prekazi ardından ülkesinin Partizan takımına transfer oldu. Partizan'ın ardından Hajduk Split'in yolunu tuttu.
Hajduk Split macerasının ardından 1985 yazında efsanesi olduğu Galatasaray'a ilk adımını attı.
Prekazi Galatasaray'da; 2 kez Süper Lig, 1 kez Türkiye Kupası ve 3 kez Türkiye Süper Kupası'nı kazanmanın mutluğunu yaşadı.
Ardından ülkemizde sırasıyla; Altay ve Bakırköyspor formalarını terletti. Futbola ise 1993 yılında ülkesi Sırbistan'ın Trudbenik takımında veda etti.