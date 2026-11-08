Galatasaray efsanesi Cevad Prekazi hayatını kaybetti

Preki, gençlik yıllarında siyah-beyaz formaya giymiş ve 1976'dan 1983'e kadar "Steamroller"ın A takımında forma giymiştir. Bu süre zarfında kulübümüz adına 175 maça çıkmış ve 23 gol atmıştır. Humska'daki A Takım'da forma giydiği dönemde üç lig şampiyonluğu (1975/76, 1977/78, 1982/83) ve 1978'de Mitropa Kupası'nı kazandı.

Kulüpten ayrıldıktan sonra Hajduk'ta forma giydi; ardından Türkiye'ye geçerek Galatasaray ve Altay'da, daha sonra da Bakırköyspor'da oynadı. İstanbul'da bir caddeye onun adı verilmiştir.

Ancak Prekazi, Partizan'ın her zaman ikinci evi olduğunu, burayı sık sık ziyaret ettiğini ve Siyah-Beyazlıların sonuçlarını düzenli olarak takip ettiğini her zaman vurgulamıştı.

Cenaze töreninin yeri ve saati daha sonra duyurulacaktır.

Preki, her şey için teşekkürler, huzur içinde yat."