Batrakov Barış şov

Galatasaray, Victor Osimhen'in yokluğunda Amed karşısında süper yıldızlarıyla sonuca gitti. Sezonun parlayan yıldızı Aleksey Batrakov, Amed'i de boş geçmedi.

21 yaşındaki Rus maestro, 45'te kaleye paralel yaptığı orta şut karışımı vuruşta kaleci Lafont'a gol attırdı.

Batrakov, 59'da da bu sefer ağları havalandırdı. Plase vuruşunda Bates'e çarparak yön değiştiren top, filelere gitti. Genç orta saha, son 3 maçta 4 gol, 1 asistle futbol resitali sundu.

BARIŞ ALPER 3 HAFTA SONRA

Galatasaray'ın süper jokeri Barış Alper Yılmaz, Osimhen'in yokluğunda ileri uçta görev aldı. 69'da Torreira'nın yerine giren Sara'nın 80'de yaptığı nefis ortasında, kafayla ağları havalandırıp skoru 4-2'ye getirdi.

26 yaşındaki hücumcu, en son 7. haftada RAMS Park'ta 3-1 galip geldikleri Kasımpaşa maçında ağlarını havalandırmıştı.

3 hafta sonra golle buluşan Barış Alper, gol sevincinde Amedli Orban'a gönderme yaptı. Tecrübeli yıldız, bu sezon forma giydiği 14 karşılaşmada 2 gol, 2 asiste ulaştı.

LEAO ATTI AMA SAKATLANDI

Galatasaray'ın Portekizli yıldızı Rafael Leao, RAMS Park'ta golle tanıştı ancak ikinci yarıda sakatlanıp oyundan çıktı. 27 yaşındaki sol açık, 7. dakikada Torreira'nın asistinde fileleri havalandırıp, Aslantepe'de gol siftahı yaptı. Tecrübeli hücumcu, geçtiğimiz hafta Konyaspor deplasmanında 4-0 kazandıkları maçta da Galatasaray formasıyla ilk golünü kaydetmişti.

Leao, 2. yarıda 47. dakikada sakatlığı nedeniyle kulübeye geldi. Rafael Leao, oyuna devam edemedi ve yerine 50. dakikada Deniz Gül oyuna dahil oldu. Leao'nun durumu bugün çekilecek MR'dan sonra belli olacak.

LEAO: SÖRF BAŞLADI

Galatasaray'da gol perdesini açan Rafael Leao, umut dağıttı. Portekizli yıldız, "Konya'da söylemiştim, ilk günden beri takım bana çok yardımcı oldu. Sörf başladı. Lige adaptasyonum bitti. Ciddi bir sakatlığım yok. Galatasaray'ın çok iyi bir sağlık ekibi var. Milli arada tedavimi olurum" dedi.

"ÇOK MUTLUYUZ"

Galatasaray'da Yunus Akgün, taraftara teşekkür etti. Akgün, "Taraftara teşekkür ediyorum. Onları mahcup etmemek için mücadelemizi veriyoruz. Allah mutluluğumuzu bozmasın, çok mutluyuz" dedi.

RAMS PARK'TA SARI-KIRMIZI ŞÖLEN

Lider Galatasaray ile en yakın takipçisi Amed'in karşı karşıya geldiği RAMS Park'ta ev sahibi tribünler neredeyse tamamen doldu. Konuk takım taraftarları da kendileri için ayrılan 2 bin 500 kişilik deplasman tribününde boş yer bırakmadı.