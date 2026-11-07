Zirvedeki düelloda kazanan Galatasaray!

Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Galatasaray, Amedspor ile kozlarını paylaştı. Sarı-kırmızılılar, nefes kesen mücadeleden 4-3 galip geldi. RAMS Park'ta ev sahibi takıma galibiyeti getiren golleri Rafael Leao, Batrakov ve Barış Alper Yılmaz kaydetti. Batrakov'un ikinci golü, Alban Lafont'un kendi kalesine kaydettiği gol olarak kayıtlara geçti.

PUAN DURUMU

Trendyol Süper Lig'de geride kalan 11 haftada 9 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet alan Galatasaray, 28 puanla lider konumunda bulunuyor. Amedspor maçıyla birlikte sarı-kırmızılılar ligde oynadıkları son beş karşılaşmadan galibiyetle ayrıldı. Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Cimbom, evinde Samsunspor'u ağırlayacak.

MAÇTAN DAKİKALAR

(İlk yarı)

6. dakikada Batrakov'un pasında ceza sahası sol çaprazında topla buluşan Leao'nun vuruşunda meşin yuvarlak, üstten auta çıktı.

7. dakikada Galatasaray öne geçti. Amed Sportif Faaliyetler savunmasından dönen topu ceza yayının gerisinde önünde bulan Torreira, pasını ceza sahasının sol çaprazındaki Leao'ya aktardı. Portekizli oyuncunun penaltı noktasının sol tarafından yaptığı vuruşta meşin yuvarlak, ağlarla buluştu: 1-0.

18. dakikada Dia Saba'nın ceza yayının sağ çaprazından çektiği şutta kaleci Uğurcan Çakır, sağına uzanarak topu kornere tokatladı.

23. dakikada Eren Elmalı'nın pasında topla buluşan Leao'nun rakiplerinden sıyrıldıktan sonra ceza sahasının sol çaprazından çektiği şutta kaleci Lafont, soluna uzanarak meşin yuvarlağı çeldi.

37. dakikada Dia Saba'nın pasında savunma arkasına sarkan Krasnic'in ceza sahasının sol çaprazından vuruşunda top auta çıktı.

44. dakikada rakip yarı sahada büyük boşluk bulan sarı-kırmızılılarda Yunus Akgün'ün, Batrakov ile yaptığı verkaç sonrasında ceza sahasının sağ çaprazından yaptığı vuruşta meşin yuvarlak, uzak direğin yanından auta çıktı.

45. dakikada Galatasaray farkı 2'ye çıkardı. Yunus Akgün'ün pasında ceza sahasının sağ tarafında topla buluşan Batrakov'un dar açıdan yaptığı vuruşta kaleci Lafont'ın tokatlamak istediği meşin yuvarlak ağlara gitti. 2-0.

Galatasaray, ilk yarıyı 2-0 üstün bitirdi.

(İkinci yarı)

53. dakikada orta sahada topu alan Dia Saba, Uğurcan'ı önde gördü ve şutunu çekti. Kaleci Uğurcan kalesine dönerek topu kontrol etti.

56. dakikada Barış Alper'in ceza sahası dışı sol çaprazından vuruşunda top kaleci Lafont'ta kaldı.

59. dakikada savunmanın uzaklaştıramadığı topu Torreira Sallai'ye kazandırdı. Sallai'nin pasında topu alan Batrakov, ceza sahası yayının önünden şutunu attı. Savunmada Bates'e çarpan top kaleci Lafont'u kontrpiyede bıraktı ve ağlara gitti. 3-0

62. dakikada ceza sahası dışı sol çaprazından kullanılan serbest vuruşta Dia Saba topun başına geçti. Bu oyuncunun doğrudan kaleye yaptığı sert vuruşta kaleci Uğurcan'ın da müdahale ettiği top üst köşeden filelerle buluştu. 3-1

65. dakikada sol kanatta topu alan Furkan bekletmeden ceza sahasına ortasını yaptı. Savunma arkasına hareketlenen Orban'ın penaltı noktası yakınından yaptığı kafa vuruşunda top uzak köşeden ağlara gitti. 3-2

76. dakikada sağ taraftan kullanılan serbest vuruşta Batrakov topu ceza sahasına ortaladı. Arka direkte Deniz Gül'ün kafa vuruşunda kaleci Lafont topu çıkardı.

80. dakikada Sara sağ kanattan topu ceza sahasına ortaladı. Kale önünde iyi yükselen Barış Alper'in kafa vuruşunda top filelerle buluştu. 4-2

82. dakikada Sara'nın ceza sahası içi sağ çaprazından sert şutunda top yan direkten döndü.

90+2. dakikada savunmanın uzaklaştıramadığı top ceza sahası içinde Sor'un önünde kaldı. Bu oyuncunun ceza sahası içi sağ tarafından vuruşunda meşin yuvarlak uzak köşeden ağlara gitti. 4-3

MAÇTAN NOTLAR

Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Amed Sportif Faaliyetler'i konuk eden Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, son resmi mücadelenin ilk 11'inde zorunlu 2 değişikliğe gitti.

Süper Lig'de geride kalan 10 müsabakada 8 galibiyet, birer beraberlik ve yenilgi yaşayan sarı-kırmızılı ekip, 25 puan topladı. Galatasaray, haftaya 23 puanlı rakibi Amed Sportif Faaliyetler'in önünde lider girdi. İki ekip, 11. haftada RAMS Park'ta karşı karşıya geldi.

Galatasaray, müsabakaya Uğurcan Çakır, Roland Sallai, Davinson Sanchez, Ismail Jakobs, Eren Elmalı, Mario Lemina, Lucas Torreira, Yunus Akgün, Aleksey Batrakov, Rafael Leao, Barış Alper Yılmaz 11'i ile çıktı.

Sarı-kırmızılı ekibin yedek kulübesinde Günay Güvenç, El Chadaille Bitshiabu, Gabriel Sara, Lesley Ugochukwu, İlkay Gündoğan, Deniz Gül, Renato Nhaga, Kazımcan Karataş, Wilfried Singo yer aldı.

Teknik direktör Okan Buruk, hafta içinde Alman ekibi Stuttgart'ı 2-0 yendikleri UEFA Şampiyonlar Ligi 4. hafta maçının ilk 11'inde 2 oyuncuyu değiştirmek zorunda kaldı. Buruk, Stuttgart müsabakasına ilk 11'de başlayan kaptan Abdülkerim Bardakcı'dan cezası, yıldız golcü Victor Osimhen'den ise sakatlığı nedeniyle yararlanamadı.

Tecrübeli teknik adam, bu oyuncuların yerine Eren Elmalı ve Rafael Leao'yu 11'de sahaya sürdü.

JAKOBS STOPERDE, BARIŞ SANTRFORDA

Okan Buruk, sol bek Ismail Jakobs'u stoper, kanat oyuncusu Barış Alper Yılmaz'ı ise santrfor olarak oynattı.

Sarı-kırmızılı takımın teknik direktörü, Abdülkerim ve Osimhen'in yokluğunda bu iki bölgeyi orijini farklı olan oyuncularla doldurdu. Buruk, bek Jakobs'u stopere, kanat Barış Alper'i ise en uca çekti.

Galatasaray'ın kadrosunda stoper orijinli Bitshiabu ile santrfor orijinli Deniz Gül yedek kulübesinde görev bekledi.

OSIMHEN KADRODA YOK

Galatasaray'ın Nijeryalı yıldızı Victor Osimhen, sakatlığı nedeniyle Amed Sportif Faaliyetler maçının kadrosunda yer almadı.

UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki Stuttgart müsabakasında sol dizinde esneme oluşan ve kontrollerinde serbest fragman bulunan Osimhen, kulüp doktoru Yener İnce tarafından bugün artroskopik diz cerrahisi yöntemiyle ameliyat edildi.

Milli maç arası öncesindeki son maçın kadrosuna alınmayan 27 yaşındaki santrforun durumu sağlık ekibi tarafından günlük değerlendirmelerle takip edilecek.

MUSTAFA KEMAL ATATÜRK ANILDI

Galatasaraylı futbolcular, Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü andı.

Sarı-kırmızılı futbolcular, maç öncesi ısınmaya 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü dolayısıyla önünde Atatürk'ün resminin yer aldığı siyah tişörtlerle çıktı.

Maç öncesi seremonide Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının 88. yıl dönümü nedeniyle saygı duruşu gerçekleştirildi. Stattaki skorbord ve LED ekranlara, "Saygı, sevgi ve özlemle anıyoruz." ifadesi yansıtıldı.

TRİBÜNLER TAMAMEN DOLDU

Galatasaray-Amed Sportif Faaliyetler karşılaşması dolu tribünler önünde oynandı.

Lider Galatasaray ile en yakın takipçisi Amed Sportif Faaliyetler'in karşı karşıya geldiği RAMS Park'ta ev sahibi tribünler neredeyse tamamen doldu.

Konuk takım taraftarları da kendileri için ayrılan 2 bin 500 kişilik deplasman tribününde boş yer bırakmadı.

DİYARBAKIR TEMSİLCİSİNDE 3 DEĞİŞİKLİK

Amed Sportif Faaliyetler Teknik Direktörü Besnik Hasi, Süper Lig'in 10. haftasında 5-1 kazandıkları Eyüpspor mücadelesinin ilk 11'inde 3 değişiklik yaptı.

Diyarbakır temsilcisi, kazanması durumunda liderlik koltuğuna oturacağı müsabakaya Alban-Marc Lafont, Ermal Krasnic, Lumbardh Dellova, David Bates, Umut Meraş, Ryan Raveloson, Gökhan Gül, Furkan Soyalp, Dia Saba, Gift Orban, Mbaye Diagne 11'i ile çıktı.

Konuk takımın yedek kulübesinde Burak Bozan, Miraç Acer, Cem Üstündağ, Yira Sor, Mehmet Yeşil, Amadou Cisse, Kahraman Demirtaş, Mohamed Khalil, Ali Turap Bülbül, Rayan Lutin görev bekledi.

Hasi, Eyüpspor mücadelesine ilk 11'de başlayan Simuel Ballet'den cezası nedeniyle yararlanamadı. Tecrübeli teknik adam, Mehmet Yeşil ile Lutin'i ise yedeğe çekti. Arnavut çalıştırıcı, bu oyuncuların yerine Dellova, Gökhan Gül ve Diagne'yi oynattı.

DIAGNE ESKİ TAKIMINA KARŞI

Bir dönem sarı-kırmızılı formayı terleten Amed Sportif Faaliyetler'in Senegalli santrforu Mbaye Diagne, eski takımına karşı mücadele etti.

2018-2019 sezonunun devre arasında Kasımpaşa'dan Galatasaray'a transfer olan Diagne, sarı-kırmızılı takımda 62 resmi maça çıkıp 26 kez gol sevinci yaşadı. Birer Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası şampiyonluğu yaşayan Diagne, RAMS Park'a bu kez rakip olarak çıktı.

Diagne, 2022'de ayrıldıktan sonra Fatih Karagümrük ile Galatasaray'a karşı 2 maça çıkıp 1 kez gol sevinci yaşamıştı.

Galatasaray altyapısından yetişen ve bu sezon başında Amed Sportif Faaliyetler'e transfer olan Ali Turap Bülbül de yedekler arasında yer alarak eski takımına karşı şans bekledi.